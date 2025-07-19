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لبنان

تدابير سير في بكفيا.. إليكم ما أعلنته "قوى الأمن"

Lebanon 24
19-07-2025 | 11:43
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"سيُقام يوم الأحد الواقع فيه 20-07-2025، "سباق تسلّق الهضبة الثاني" - "Course de côte"، في بكفيا، وذلك اعتبارًا من السّاعة 7،00 صباحاً لغاية السّاعة 17،00.

لذلك، سيتم قطع الطريق الرئيسة في بكفيا، اعتباراً من الساعة 6،30 صباحاً لغاية الانتهاء من السباق، وتحويل السير على الشكل التالي: 
 
- السير المتجه نحو بيروت سيتم تحويله من امام منزل الرئيس السابق امين الجميل باتجاه كنيسة مار عبدا- بيت المستقبل (طريق القصر القديم) - تمثال الشيخ بيار الجميل نزولاً.  
 
- السير المتجه نحو ضهور الشوير– بتغرين-القليعات- بسكنتا من تمثال الشيخ بيار الجميل على نفس المسلك وصولاً الى امام منزل الرئيس السابق امين الجميل صعوداً. 

يرجى من المواطنين أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات العناصر المكلفة بالمهمة وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، تسهيلًا لحركة المرور، ومنعاً للازدحام".
 
 
 
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