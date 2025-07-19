تدابير سير في بكفيا.. إليكم ما أعلنته "قوى الأمن"

صدر عن - العامة ما يلي:

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"سيُقام الواقع فيه 20-07-2025، "سباق تسلّق الهضبة الثاني" - "Course de côte"، في ، وذلك اعتبارًا من السّاعة 7،00 صباحاً لغاية السّاعة 17،00.



لذلك، سيتم قطع الطريق الرئيسة في بكفيا، اعتباراً من الساعة 6،30 صباحاً لغاية الانتهاء من السباق، وتحويل السير على الشكل التالي:

- السير المتجه نحو سيتم تحويله من امام منزل الرئيس السابق امين الجميل باتجاه مار عبدا- بيت (طريق القديم) - تمثال الشيخ نزولاً.

- السير المتجه نحو ضهور الشوير– بتغرين-القليعات- بسكنتا من تمثال الشيخ الجميل على نفس المسلك وصولاً الى امام منزل الرئيس السابق امين الجميل صعوداً.



يرجى من المواطنين أخذ ، والتّقيّد بتوجيهات العناصر المكلفة بالمهمة وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، تسهيلًا لحركة المرور، ومنعاً للازدحام".