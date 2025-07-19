الحجار بحث مع رؤساء بلديات وجمعيات شؤونا إنمائية وخدماتية

استقبل والبلديات ، في مكتبه اليوم، وفداً من رؤساء بلديات: القرعون، جب جنين، ، لالا وتل ذنوب، يرافقهم الوزير السابق والعميد المتقاعد ، حيث جرى عرض لملفات إنمائية وخدماتية تهم المنطقة.

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وبحث مع رئيس كبارة ووفد من البلدية، في أوضاع المدينة واحتياجاتها.



واستقبل الوزير وفدًا من نقابة أصحاب مراكز البصريات، حيث تم التداول في أمور وشؤون النقابة.



كذلك، التقى الحجار رئيس كرم على رأس وفد، وتم عرض لنشاطات الجمعية ودورها في العمل الأهلي والاجتماعي.



واستقبل الحجار أيضاً الخبير في السلامة المرورية كامل إبراهيم، وحصل نقاش في شؤون السير والسلامة المرورية.