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لبنان

الحجار بحث مع رؤساء بلديات وجمعيات شؤونا إنمائية وخدماتية

Lebanon 24
19-07-2025 | 11:50
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استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه اليوم، وفداً من رؤساء بلديات: القرعون، جب جنين، بعلول، لالا وتل ذنوب، يرافقهم الوزير السابق محمد رحال والعميد المتقاعد محمد قدورة، حيث جرى عرض لملفات إنمائية وخدماتية تهم المنطقة.
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وبحث مع رئيس بلدية الميناء عبد الله كبارة ووفد من البلدية، في أوضاع المدينة واحتياجاتها.

واستقبل الوزير الحجار وفدًا من نقابة أصحاب مراكز البصريات، حيث تم التداول في أمور وشؤون النقابة.

كذلك، التقى الحجار رئيس الجمعية الاجتماعية الشيخ أحمد كرم الحاج شحادة على رأس وفد، وتم عرض لنشاطات الجمعية ودورها في العمل الأهلي والاجتماعي.

واستقبل الحجار أيضاً الخبير في السلامة المرورية كامل إبراهيم، وحصل نقاش في شؤون السير والسلامة المرورية.
 
 
 
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