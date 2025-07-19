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لبنان

جديد "الرد اللبناني" على الوثيقة الأميركية.. ماذا تضمّن؟

Lebanon 24
19-07-2025 | 11:58
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نقلت قناة "الحدث" عن مصادر لبنانية قولها، اليوم السبت، إنّ هناك ترجيحات بزيارة المبعوث الأميركي توماس براك يوم الإثنين المُقبل إلى بيروت.
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وذكرت القناة أنَّ الرد اللبناني على الوثيقة الأميركية شبه منجز بتوافق الرؤساء الـ3 جوزاف عون، نبيه بري ونواف سلام"، مشيرة إلى أنه "لا تباينات بين الرؤساء على الوثيقة الأميركية".
 
وتابع: "الرد اللبناني على الوثيقة الأميركية يؤكد على انسحاب إسرائيل من مناطق الجنوب، كما يشدد على تحرير الأسرى وإعمار الجنوب". 
 
وأكمل: "الرد على الوثيقة الأميركية أكد الاستعداد لتنظيم العلاقات مع سوريا وترسيم الحدود، كما لفت إلى ضرورة وضع برنامج لعودة النازحين".
 
وذكرت المصادر أن "الرد اللبناني على الوثيقة الأميركية  لا يعترض على البحث في مسألة سلاح حزب الله"، موضحة أن "الرد على الوثيقة الأميركية يشترط ضمانات أميركية بعدم استمرار خروقات إسرائيل".
 
وختم: "لبنان تعهد في رده على الوثيقة الأميركية بإجراء إصلاحات اقتصادية ومالية".
 
 
 
 
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