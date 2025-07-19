جديد "الرد اللبناني" على الوثيقة الأميركية.. ماذا تضمّن؟

نقلت قناة "الحدث" عن مصادر لبنانية قولها، اليوم السبت، إنّ هناك ترجيحات بزيارة المبعوث الأميركي يوم الإثنين المُقبل إلى .

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وذكرت القناة أنَّ الرد الوثيقة الأميركية شبه منجز بتوافق الرؤساء الـ3 ، ونواف سلام"، مشيرة إلى أنه "لا تباينات بين الرؤساء على الوثيقة الأميركية".

وتابع: "الرد اللبناني على الوثيقة الأميركية يؤكد على انسحاب من مناطق الجنوب، كما يشدد على تحرير الأسرى وإعمار الجنوب".

وأكمل: "الرد على الوثيقة الأميركية أكد الاستعداد لتنظيم العلاقات مع وترسيم الحدود، كما لفت إلى ضرورة وضع برنامج لعودة ".

وذكرت المصادر أن "الرد اللبناني على الوثيقة الأميركية لا يعترض على البحث في مسألة سلاح "، موضحة أن "الرد على الوثيقة الأميركية يشترط ضمانات أميركية بعدم استمرار خروقات إسرائيل".

وختم: " تعهد في رده على الوثيقة الأميركية بإجراء إصلاحات اقتصادية ومالية".