شيخ العقل بحث مع قائد الجيش أحداث السويداء

التقى شيخ العقل لطائفة الشيخ الدكتور سامي ابي المنى في دارته في شانيه مساء اليوم قائد الجيش العماد رودلف هيكل، يرافقه رئيس الأركان اللواء حسان عودة وعددا من ضباط القيادة، بخصوص الاحداث الحاصلة في واهمية ضمان الاستقرار الأمني الداخلي.

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وكان شيخ العقل التقى وفداً من عشائر "الزريقات" العربية في خلدة وعاليه وعين دارة وبحمدون والسعديات وعدد من مناطق الجبل، للتضامن مع الطائفة الدرزية والتأكيد على العلاقات التاريخية بين الطائفتين، واستنكار الاحداث الأليمة الحاصلة في محافظة السويداء والتنويه بمواقف سماحته، وذلك بحضور وفد من ورئيس اتحاد بلديات الجرد فادي غريزي ورئيس مكتب امن عاليه العميد يوسف نجم وفاعليات.



وتقدم الوفد السادة: "أبو ذيب" كامل الضاهر وملحم الضاهر ورياض الضاهر ومشايخ وفاعليات بلدية واختيارية.



شيخ العقل

ورحب سماحة شيخ العقل خلال اللقاء بالوفد، داعياً لوأد الفتنة وحقن الدماء، وقال: "نشد على يد العقلاء لوقف هذه المأساة في جبل العرب وجبل سلطان باشا الاطرش والتاريخ ناصع، لكن ثمة أشياء غريبة تحصل غريبة عن عاداتنا وتقاليدنا، ولماذا النفير العام! ضد من؟ ضد السويداء؟ لماذا لا يكون من اجل غزة، نحاول تهدأة الشباب والفزعات كي لا تنزلق الأمور إلى مواجهة عبثية في لا سمح الله وتسبب بضرب العيش المشترك. زيارتكم ثمينة وعلينا ان نكون معا سدا منيعا في مواجهة اية محاولة لزرع الفتنة بيننا ونفتخر بالعلاقة معكم".