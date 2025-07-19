عملية سرقة في ديوان المحاسبة.. إليكم التفاصيل

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أضاف البلاغ:"بعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت احدى دورياتها فجر تاريخ 19-7-2025 من رصدهما وتوقيفهما بعملية نوعية في محلة .بالتحقيق معهما اعترفا بما نسب اليهما، كما تبين أنهما دخلا البلاد خلسة".وأشار البلاغ إلى أن التحقيق جارٍ بإشراف المختص.