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لبنان

عملية سرقة في ديوان المحاسبة.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
19-07-2025 | 12:29
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أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة في بلاغ، أنّه "في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قطعات قوى الامن الداخلي لمكافحة جميع انواع الجرائم لا سيما السرقات منها. توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات عن قيام شخصين بتاريخي 5 و6-7-2025 بعملية سرقة مبلغ من المال ونحاسيات من مبنى ديوان المحاسبة في بيروت. بتاريخ 18-7-2025، وبنتيجة المتابعة تمكنت الشعبة المذكورة من تحديد هويتيهما ومكان تواجدهما، وهما يدعيان  ع. أ. (مواليد عام ٢٠٠٤، سوري)،  و م. أ (مواليد عام ٢٠١١، سوري)".
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أضاف البلاغ:"بعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت احدى دورياتها فجر تاريخ 19-7-2025 من رصدهما وتوقيفهما بعملية نوعية في محلة راس النبع.

بالتحقيق معهما اعترفا بما نسب اليهما، كما تبين أنهما دخلا البلاد خلسة".

وأشار البلاغ إلى أن التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.
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