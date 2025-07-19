"الأنصار" توج بكأس بطولة الدوري.. واحتفالات شعبية في الطريق الجديدة (فيديو)

توّج نادي ، اليوم السبت، ببطولة الدوري اللبناني ، على الرغم من خسارته بهدفين لهدف أمام الصفاء، في الاسبوع الخامس عشر، من الدوري اللبناني لكرة القدم، سداسية الأوائل.

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ودخل المباراة الاخيرة، بعد حسمه لقب البطولة عقب فوزه في الجولة الماضية على التضامن صور بهدفين دون رد.

وتسلم كابتن "الأنصار" حارس المرمى نزيه أسعد كأس بطولة الدوري من اللبناني لكرة القدم المهندس هاشم في حضور النائب نبيل بدر.

وشهد ملعب البلدي في منطقة "عرين" الأنصار احتفالات جماهيرية بالتتويج بسبب اقامة المباراة في المدينة الرياضية من دون جمهور، وذلك لدواعٍ أمنية.