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لبنان

"الأنصار" توج بكأس بطولة الدوري.. واحتفالات شعبية في الطريق الجديدة (فيديو)

Lebanon 24
19-07-2025 | 12:32
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توّج نادي الأنصار، اليوم السبت، ببطولة الدوري اللبناني لكرة القدم، على الرغم من خسارته بهدفين لهدف أمام الصفاء، في الاسبوع الخامس عشر، من الدوري اللبناني لكرة القدم، سداسية الأوائل.
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ودخل الانصار المباراة الاخيرة، بعد حسمه لقب البطولة عقب فوزه في الجولة الماضية على التضامن صور بهدفين دون رد.
 
وتسلم كابتن "الأنصار" حارس المرمى نزيه أسعد كأس بطولة الدوري من رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم المهندس هاشم حيدر في حضور رئيس النادي النائب نبيل بدر.
وشهد ملعب بيروت البلدي في منطقة الطريق الجديدة "عرين" الأنصار احتفالات جماهيرية بالتتويج بسبب اقامة المباراة في المدينة الرياضية من دون جمهور، وذلك لدواعٍ أمنية.
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