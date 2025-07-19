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لبنان

معلومات.. هذا ما يتحضر له "حزب الله"!

Lebanon 24
19-07-2025 | 13:10
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ذكرت قناة "الجديد"، اليوم السبت، أنَّ "حزب الله يتحضر لسيناريو سيء في لبنان وتحديداً من الحدود الشرقية مقابل بعلبك وصولاً إلى الجنوب".
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وذكرت القناة أنَّ "حزب الله يرفض رفضاً قاطعاً ورقة المبعوث الأميركي توماس برّاك وكل ما يتصل بها من إجراءات ومراحل رغم محاولات حثيثة لإيجاد مخرج لبناني قبل وصول برّاك".
 
وختمت: "حزب الله يرى في ورقة براك صك استسلام وهو غير معني بها ولا بأي ردود لبنانية عليها".



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