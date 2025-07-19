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لبنان

آخر خبر عن الرواتب والعسكريين.. إعلان من وزير المال

Lebanon 24
19-07-2025 | 13:20
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قال وزير المالية ياسين جابر، اليوم السبت، إنه لا إلغاء لقرار المنح التي ستُعطى للعسكريين، مشيراً إلى أنه يجري البحث عن مصادر تمويل أخرى.
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وفي تصريحٍ إعلامي، أكد جابر أنَّ "بوابة الحلول ما زالت مفتوحة، ومجلس الوزراء سيتخذُ القرار مُجتمعاً". 
 
وكان رئيس الحكومة نواف سلام أكد، أمس الجمعة، التزام الحكومة بتسديد الزيادات التي تمّ إقرارها على رواتب العسكريين المُتقاعدين ومن هم في الخدمة الفعلية.
 
وذكر سلام أن الحكومة ستبحث عن إيرادات لتغطية مبالغ الزيادات وذلك بعدما أصدر مجلس شورى الدولة قراراً أوقف بموجبه قرار الزيادة على المحروقات الذي اتخذته الحكومة لتمويل الزيادات.




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