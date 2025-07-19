آخر خبر عن الرواتب والعسكريين.. إعلان من وزير المال

قال ، اليوم السبت، إنه لا إلغاء لقرار المنح التي ستُعطى للعسكريين، مشيراً إلى أنه يجري البحث عن مصادر تمويل أخرى.

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وفي تصريحٍ إعلامي، أكد جابر أنَّ "بوابة الحلول ما زالت مفتوحة، ومجلس الوزراء سيتخذُ القرار مُجتمعاً".

وكان رئيس الحكومة أكد، أمس الجمعة، الحكومة بتسديد الزيادات التي تمّ إقرارها على رواتب العسكريين المُتقاعدين ومن هم في الخدمة الفعلية.

وذكر سلام أن الحكومة ستبحث عن إيرادات لتغطية مبالغ الزيادات وذلك بعدما أصدر قراراً أوقف بموجبه قرار الزيادة على المحروقات الذي اتخذته الحكومة لتمويل الزيادات.









