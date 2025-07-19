عن جعجع.. هذا ما قالته السيدة الأولى من مهرجانات الأرز

شاركت نعمت عون، اليوم السبت، في افتتاح التي تُقام بعد انقطاع استمر سنوات منذ العام 2019.

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وكان " " استقبل عون لدى وصولها إلى مكان المهرجانات حيث قالت: "بوجود الحكيم (سمير جعجع) ما فينا نحكي شي".

وأضافت: "هذا المهرجان يؤكّد أنّ هناك أملاً في ".