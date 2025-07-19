من مهرجانات الأرز.. رسالة من رئيس الحكومة

رحب رئيس الحكومة بإعادة إطلاق مهرجانات التي تبدأ اليوم، وسط حضور رسمي كبير.

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وذكر سلام في تصريح أن "هذه الفعالية عادت بعدما توقفت خلال السنوات الماضية"، وأضاف: "فرحون لوجودنا في الأرز وإن شاء الله إذا استمرّينا الذي نسير به فسنظل نحتفل وننظّم مهرجانات.. هذه هي صورة الحقيقي بثقافته وأدبه".