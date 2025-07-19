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لبنان

بالفيديو: هل تذكرون قلعة "حلّها واحتلها"... هذا ما يحصل فيها

Lebanon 24
19-07-2025 | 14:50
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"حصن بويار" الفرنسي يعود إلى الواجهة! القلعة الشهيرة التي عرفها الملايين عبر الشاشة من خلال برنامج "حلها واحتلها" ستخضع لعملية ترميم كبيرة.. فما القصة؟
التفاصيل في الفيديو المرفق.
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