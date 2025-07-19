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لبنان

الراعي: علينا الحفاظ على وحدتنا ولا شيء يهزّنا

Lebanon 24
19-07-2025 | 15:03
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أثنى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي على إعادة إطلاق مهرجانات الأرز، اليوم السبت، بعد توقف قسري دام لسنوات.
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وفي تصريح له، قال الراعي: "نحن متجذرون مثل الأرز ولا مجال للخوف أبدًا والصعوبات ستمرّ وعلينا الحفاظ على وحدتنا ولا شيء يهزّنا".
 
 
 
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