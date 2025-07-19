الراعي: علينا الحفاظ على وحدتنا ولا شيء يهزّنا

أثنى البطريرك على إعادة إطلاق مهرجانات ، اليوم السبت، بعد توقف قسري دام لسنوات.

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وفي تصريح له، قال : "نحن متجذرون مثل الأرز ولا مجال للخوف أبدًا والصعوبات ستمرّ وعلينا الحفاظ على وحدتنا ولا شيء يهزّنا".