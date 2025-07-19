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لبنان
عن وضع لبنان.. كلام من السفيرة الأميركية
Lebanon 24
19-07-2025
|
15:08
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أعربت السفيرة الأميركية في
لبنان
ليزا جونسون
عن إعجابها بإطلاق
مهرجانات الأرز الدولية
، اليوم السبت.
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وفي تصريحٍ لها، قالت
جونسون
إنَّ "لبنان بلد جميل لكن الحالة مُعقدة"، وأضافت: "لدينا كل الثقة بالحكومة وعلى اللبنانيين أن يساعدوا أنفسهم".
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