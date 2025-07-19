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لبنان

عن وضع لبنان.. كلام من السفيرة الأميركية

Lebanon 24
19-07-2025 | 15:08
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أعربت السفيرة الأميركية في لبنان ليزا جونسون عن إعجابها بإطلاق مهرجانات الأرز الدولية، اليوم السبت.
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وفي تصريحٍ لها، قالت جونسون إنَّ "لبنان بلد جميل لكن الحالة مُعقدة"، وأضافت: "لدينا كل الثقة بالحكومة وعلى اللبنانيين أن يساعدوا أنفسهم".
 
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