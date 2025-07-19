عن وضع لبنان.. كلام من السفيرة الأميركية

أعربت السفيرة الأميركية في عن إعجابها بإطلاق ، اليوم السبت.

Advertisement

وفي تصريحٍ لها، قالت إنَّ "لبنان بلد جميل لكن الحالة مُعقدة"، وأضافت: "لدينا كل الثقة بالحكومة وعلى اللبنانيين أن يساعدوا أنفسهم".