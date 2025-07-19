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لبنان

ما جديد مصرف لبنان؟ خبرٌ عن الليرة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
19-07-2025 | 15:31
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خلال الجلسة الأخيرة للبرلمان لمُساءلة الحكومة حول سياساتها العامة، قال أحد النواب إنه ليس معروفاً ما إذا كان مصرف لبنان يُواصل طباعة الليرة اللبنانية ما قد ينعكس سلباً على سعر الصرف.
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وفي هذا الإطار، قالت مصادر مصرفية لـ"لبنان24" إن البنك المركزي لا يقوم بطباعة الليرة، مشيرة إلى أن السيولة المتوافرة في السوق من العملة الوطنية يضبطها مصرف لبنان ويديرها وفق آلياته المعتمدة.
 
وذكرت المصادر أنَّ البنك المركزي يعتمد أساليب وشروط مختلفة لضبط سعر الصرف الذي لم يتأثر بتاتاً بسيولة الليرة اللبنانية.
المصدر: خاص "لبنان 24"
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