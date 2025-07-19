ما جديد مصرف لبنان؟ خبرٌ عن الليرة

خلال الجلسة الأخيرة للبرلمان لمُساءلة الحكومة حول سياساتها العامة، قال أحد النواب إنه ليس معروفاً ما إذا كان يُواصل طباعة الليرة ما قد ينعكس سلباً على سعر الصرف.

Advertisement

وفي هذا الإطار، قالت مصادر مصرفية لـ" " إن لا يقوم بطباعة الليرة، مشيرة إلى أن السيولة المتوافرة في السوق من العملة الوطنية يضبطها مصرف ويديرها وفق آلياته المعتمدة.

وذكرت المصادر أنَّ البنك المركزي يعتمد أساليب وشروط مختلفة لضبط سعر الصرف الذي لم يتأثر بتاتاً بسيولة الليرة اللبنانية.