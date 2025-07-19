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لبنان

من أجل السويداء.. نداء من "الإشتراكي"

Lebanon 24
19-07-2025 | 16:16
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دعا الحزب التقدمي الإشتراكي الدولة السورية، وأبناء السويداء، والعشائر العربية، للعمل على تثبيت وقف إطلاق النار الذي هو أهم من أي اعتبارات أخرى، وخصوصاً الثأر، من أجل أمن واستقرار ووحدة سوريا.
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كذلك، طالب الحزب الدولة السورية بالعمل جدياً على السيطرة على الوضع المضطرب وغير المستقر في محافظة السويداء وضع حد للهجمات التي تُشنّ على القرى الدرزية في جبل العرب، لقطع الطريق أمام مطالب الحمايات الدولية، أو التدخلات الإسرائيلية.

وذكر أنَّ تثبيت وقف إطلاق النار هو الباب للدخول إلى المرحلة الثانية، أي الحوار السياسي من أجل اندماج محافظة السويداء بالدولة السورية وأجهزتها الرسمية.

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