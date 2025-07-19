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لبنان
من أجل السويداء.. نداء من "الإشتراكي"
Lebanon 24
19-07-2025
|
16:16
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دعا
الحزب التقدمي
الإشتراكي
الدولة السورية
، وأبناء
السويداء
، والعشائر العربية، للعمل على تثبيت وقف إطلاق النار الذي هو أهم من أي اعتبارات أخرى، وخصوصاً الثأر، من أجل أمن واستقرار ووحدة
سوريا
.
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كذلك، طالب الحزب الدولة
السورية
بالعمل جدياً على السيطرة على الوضع المضطرب وغير المستقر في محافظة السويداء وضع حد للهجمات التي تُشنّ على القرى الدرزية في
جبل العرب
، لقطع الطريق أمام مطالب الحمايات الدولية، أو التدخلات
الإسرائيلية
.
وذكر أنَّ تثبيت وقف إطلاق النار هو الباب للدخول إلى المرحلة الثانية، أي الحوار السياسي من أجل اندماج محافظة السويداء بالدولة السورية وأجهزتها الرسمية.
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