من أجل السويداء.. نداء من "الإشتراكي"

دعا الإشتراكي ، وأبناء ، والعشائر العربية، للعمل على تثبيت وقف إطلاق النار الذي هو أهم من أي اعتبارات أخرى، وخصوصاً الثأر، من أجل أمن واستقرار ووحدة .

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كذلك، طالب الحزب الدولة بالعمل جدياً على السيطرة على الوضع المضطرب وغير المستقر في محافظة السويداء وضع حد للهجمات التي تُشنّ على القرى الدرزية في ، لقطع الطريق أمام مطالب الحمايات الدولية، أو التدخلات .



وذكر أنَّ تثبيت وقف إطلاق النار هو الباب للدخول إلى المرحلة الثانية، أي الحوار السياسي من أجل اندماج محافظة السويداء بالدولة السورية وأجهزتها الرسمية.



