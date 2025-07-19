اتصالات عديدة بجنبلاط.. هذا مضمونها

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كذلك، تلقى اتصالاً مماثلاً من رئيس أساقفة للموارنة السابق المطران بولس مطر.كذلك تلقى جنبلاط اتصالاً من رئيس معرباً عن تأييده للمواقف الحكيمة والشجاعة لجنبلاط على ضوء الأحداث الدموية في السويداء.أيضاً، تلقى جنبلاط اتصالاً من النائب اللواء أشرف أعلن خلاله تأييده الكامل لخطاب جنبلاط العاقل والشجاع لمنع ارتداد الأحداث إلى لبنان.