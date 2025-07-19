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لبنان

اتصالات عديدة بجنبلاط.. هذا مضمونها

Lebanon 24
19-07-2025 | 16:21
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تلقى الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط اتصالاً من بطريرك الروم الأرثوذكس يوحنا العاشر اليازجي شاكرًا له مواقفه الوطنية وجهده في منع تداعيات الحوادث الأليمة في سوريا إلى لبنان.
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كذلك، تلقى جنبلاط اتصالاً مماثلاً من رئيس أساقفة بيروت للموارنة السابق المطران بولس مطر. 

كذلك تلقى جنبلاط اتصالاً من رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل معرباً عن تأييده للمواقف الحكيمة والشجاعة لجنبلاط على ضوء الأحداث الدموية في السويداء.

أيضاً، تلقى جنبلاط اتصالاً من النائب اللواء أشرف ريفي أعلن خلاله تأييده الكامل لخطاب جنبلاط العاقل والشجاع لمنع ارتداد الأحداث السورية إلى لبنان.
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