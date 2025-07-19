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لبنان

قصف واعتداءات.. ماذا شهد جنوب لبنان مساء؟

Lebanon 24
19-07-2025 | 16:24
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شهد جنوب لبنان، مساء اليوم السبت، اعتداءات نفذها العدو الإسرائيلي مستهدفاً بلدات لبنانية.
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وذكرت المعلومات أن العدو الإسرائيلي استهدف أطراف منطقة البطيشية بين بلدتي علما الشعب والضهيرة بقذيفتين.
 
كذلك، قصف العدو بواسطة سلاح المدفعية منطقة "المحافر" في أطراف بلدة عيترون بالقذائف الحارقة التي أشعلت حريقاً في المحلَّة.
 
أيضاً، اقترب زورقان إسرائيليان مساء اليوم من مركب للصيد قبالة الناقورة، وكان المركب اخترق خط الطفافات بالتزامن مع القاء محلقة اسرائيلية لقنبلة صوتية تجاهه.
 
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