قصف واعتداءات.. ماذا شهد جنوب لبنان مساء؟

شهد ، مساء اليوم السبت، اعتداءات نفذها العدو مستهدفاً بلدات لبنانية.

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وذكرت المعلومات أن العدو الإسرائيلي استهدف أطراف منطقة البطيشية بين بلدتي والضهيرة بقذيفتين.

كذلك، قصف العدو بواسطة منطقة "المحافر" في أطراف بلدة بالقذائف الحارقة التي أشعلت حريقاً في المحلَّة.

أيضاً، اقترب زورقان إسرائيليان مساء اليوم من مركب للصيد قبالة ، وكان المركب اخترق خط الطفافات بالتزامن مع القاء محلقة اسرائيلية لقنبلة صوتية تجاهه.