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لبنان

فيديو لنصرالله بشأن السويداء.. شاهدوا ماذا قال

Lebanon 24
19-07-2025 | 16:30
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تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لأمين عام "حزب الله" السابق الشهيد السيد حسن نصرالله وذلك خلال حديثه عن منطقة السويداء السورية والدروز فيها.
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وتطرق نصرالله في الفيديو العائد لسنة 2014 إلى واقع السويداء خلال الحرب السورية، محذراً من فكر ما أسماهم بـ"الجماعات التكفيرية"، مشيراً إلى خطر هؤلاء على كافة الطوائف والمذاهب.
 
 
 
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