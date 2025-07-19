فيديو لنصرالله بشأن السويداء.. شاهدوا ماذا قال

تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لأمين عام " " السابق الشهيد وذلك خلال حديثه عن منطقة والدروز فيها.

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وتطرق في الفيديو العائد لسنة 2014 إلى واقع السويداء خلال الحرب السورية، محذراً من فكر ما أسماهم بـ"الجماعات التكفيرية"، مشيراً إلى خطر هؤلاء على كافة الطوائف والمذاهب.