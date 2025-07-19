بسبب السويداء السورية.. تقريرٌ يكشف ما يخيف إسرائيل

نشرت صحيفة "جيروزاليم بوست" تقريراً جديداً قالت فيه إن "أول اختبار لإسرائيل كقوة عظمى إقليمية تمثل بالدفاع عن الدروز في مُحافظة السويداء ".

Advertisement

ويقولُ التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" إنه "في خضمّ موجة العنف التي يشهدها جنوب ، شهدت محافظة السويداء ذات الأغلبية الدرزية اندلاع أعمال عنف وحشية خلال اليومين الماضيين"، وأضاف: "بدأت الميليشيات البدوية القبلية الاشتباكات التي تصاعدت بمجرد انضمام قوات الحكومة السورية، مستفيدة بطريقة أو بأخرى من الوضع الجديد. إثر ذلك، ارتفعت حصيلة القتلى، حيث بلغ عددهم 500 مدني من الطائفة الدرزية، الذين تعرضوا للإعدام بإجراءات موجزة، والنهب، والإذلال، بما في ذلك، في بعض الحالات، الحلاقة المؤلمة لشوارب شيوخ الدروز والتدنيس لشاراتهم الدينية".

وأكمل: "ردّت بسرعةٍ وعدوانيةٍ بالغتين. وفي تدخلٍ عابرٍ للحدود، تعهدت بحماية الدروز، فهاجمت جواً أكثر من 200 هدفٍ في السويداء ودمشق، من بينها قوافل مدرعة للجيش السوري، ومستودعات أسلحة، وحتى مقر السورية".

وتابع: "تتكشف هذه الأزمة بعد أسابيع قليلة من حرب إسرائيل التي استمرت 22 يوماً ضد ، وهي حربٌ سحقت البنية التحتية النووية لطهران بشكل حاسم، وفكّكت جزءًا كبيراً من شبكتها العملياتية الأمامية. لكن أكثر من مجرد نجاح عسكري، مثّلت الحرب نقطة تحول لا رجعة فيها، وأصبحت الآن القوة المهيمنة في "، وفق مزاعم التقرير.

وأكمل: "الدروز في سوريا ليسوا حليفاً تاريخياً لإسرائيل فحسب، بل هناك جذور تعاون عسكري واجتماعي تمتد لعقود، والدفاع عنهم ضرورة استراتيجية. إن تركهم تحت رحمة فصائل إسلامية في مرحلة ما بعد سيُشجّع على موجة أخرى من الفوضى الجهادية على أعتاب إسرائيل".

وأضاف: "ليس العنف في السويداء حدثًا ثورياً فريداً، بل هو مؤشر على ما يحدث في ظلّ ملء الميليشيات القبلية والفصائل الجهادية فراغات السلطة. ومع سقوط على يد أحمد ، تتفكك التركيبة الهشة في سوريا بسرعة. وبينما يتم التوصل إلى اتفاقات وقف إطلاق النار، رفض بعض زعماء الدروز بالفعل قبولها بسبب مزاعم استمرار وجود المتطرفين وعدم موثوقية الدولة".

واستكمل: "هكذا، أحدثت الجوية الإسرائيلية شرخاً تاريخياً. ولأول مرة، تُقرر إسرائيل ليس فقط الدفاع عن نفسها، بل الدفاع عن الآخرين أيضاً. هذه ليست مجرد لعبة سياسة واقعية، بل قد تكون واقعية ممزوجة بالمثالية وتفتح الباب أمام الحديث عن مناطق عازلة استراتيجية".

وقال: "إن وصف الدروز بالأصول المهمة، كما صيغت عباراتٌ مُرعبةٌ أحياناً، هو إغفالٌ للحقيقة تماماً؛ فهم شركاء إسرائيل في الخدمة العسكرية والتاريخ والقيم. إن التحالف الدرزي يدور حول أمرٍ يتجاوز المنفعة المتبادلة؛ إنه وجودي".

وأضاف: "إن ترك السويداء تنهار في صراع قبلي سيهدد الحدود الإسرائيلية، بل إنه سيُهين أيضاً مفهوم النظام الإقليمي لما بعد الحرب".