28
o
بيروت
30
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
22
o
النبطية
22
o
زحلة
22
o
بعلبك
18
o
بشري
23
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بسبب السويداء السورية.. تقريرٌ يكشف ما يخيف إسرائيل
ترجمة "لبنان 24"
|
Lebanon 24
19-07-2025
|
16:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت صحيفة "جيروزاليم بوست"
الإسرائيلية
تقريراً جديداً قالت فيه إن "أول اختبار لإسرائيل كقوة عظمى إقليمية تمثل بالدفاع عن الدروز في مُحافظة السويداء
السورية
".
Advertisement
ويقولُ التقرير الذي ترجمهُ
"لبنان24"
إنه "في خضمّ موجة العنف التي يشهدها جنوب
سوريا
، شهدت محافظة السويداء ذات الأغلبية الدرزية اندلاع أعمال عنف وحشية خلال اليومين الماضيين"، وأضاف: "بدأت الميليشيات البدوية القبلية الاشتباكات التي تصاعدت بمجرد انضمام قوات الحكومة السورية، مستفيدة بطريقة أو بأخرى من الوضع الجديد. إثر ذلك، ارتفعت حصيلة القتلى، حيث بلغ عددهم 500 مدني من الطائفة الدرزية، الذين تعرضوا للإعدام بإجراءات موجزة، والنهب، والإذلال، بما في ذلك، في بعض الحالات، الحلاقة المؤلمة لشوارب شيوخ الدروز والتدنيس لشاراتهم الدينية".
وأكمل: "ردّت
إسرائيل
بسرعةٍ وعدوانيةٍ بالغتين. وفي تدخلٍ عابرٍ للحدود، تعهدت بحماية الدروز، فهاجمت جواً أكثر من 200 هدفٍ في السويداء ودمشق، من بينها قوافل مدرعة للجيش السوري، ومستودعات أسلحة، وحتى مقر
وزارة الدفاع
السورية".
وتابع: "تتكشف هذه الأزمة بعد أسابيع قليلة من حرب إسرائيل التي استمرت 22 يوماً ضد
إيران
، وهي حربٌ سحقت البنية التحتية النووية لطهران بشكل حاسم، وفكّكت جزءًا كبيراً من شبكتها العملياتية الأمامية. لكن أكثر من مجرد نجاح عسكري، مثّلت الحرب نقطة تحول لا رجعة فيها، وأصبحت الآن القوة المهيمنة في
الشرق الأوسط
"، وفق مزاعم التقرير.
وأكمل: "الدروز في سوريا ليسوا حليفاً تاريخياً لإسرائيل فحسب، بل هناك جذور تعاون عسكري واجتماعي تمتد لعقود، والدفاع عنهم ضرورة استراتيجية. إن تركهم تحت رحمة فصائل إسلامية في مرحلة ما بعد
الأسد
سيُشجّع على موجة أخرى من الفوضى الجهادية على أعتاب إسرائيل".
وأضاف: "ليس العنف في السويداء حدثًا ثورياً فريداً، بل هو مؤشر على ما يحدث في ظلّ ملء الميليشيات القبلية والفصائل الجهادية فراغات السلطة. ومع سقوط
بشار الأسد
على يد أحمد
الشرع
، تتفكك التركيبة الهشة في سوريا بسرعة. وبينما يتم التوصل إلى اتفاقات وقف إطلاق النار، رفض بعض زعماء الدروز بالفعل قبولها بسبب مزاعم استمرار وجود المتطرفين وعدم موثوقية الدولة".
واستكمل: "هكذا، أحدثت
الغارات
الجوية الإسرائيلية شرخاً تاريخياً. ولأول مرة، تُقرر إسرائيل ليس فقط الدفاع عن نفسها، بل الدفاع عن الآخرين أيضاً. هذه ليست مجرد لعبة سياسة واقعية، بل قد تكون واقعية ممزوجة بالمثالية وتفتح الباب أمام الحديث عن مناطق عازلة استراتيجية".
وقال: "إن وصف الدروز بالأصول المهمة، كما صيغت عباراتٌ مُرعبةٌ أحياناً، هو إغفالٌ للحقيقة تماماً؛ فهم شركاء إسرائيل في الخدمة العسكرية والتاريخ والقيم. إن التحالف
الإسرائيلي
الدرزي يدور حول أمرٍ يتجاوز المنفعة المتبادلة؛ إنه وجودي".
وأضاف: "إن ترك السويداء تنهار في صراع قبلي سيهدد الحدود الإسرائيلية، بل إنه سيُهين أيضاً مفهوم النظام الإقليمي لما بعد الحرب".
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
تقرير لـ"The Spectator" يكشف: هذا ما يحصل على الحدود الإسرائيلية السورية
Lebanon 24
تقرير لـ"The Spectator" يكشف: هذا ما يحصل على الحدود الإسرائيلية السورية
20/07/2025 08:03:03
20/07/2025 08:03:03
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئاسة السورية: قررنا أمس سحب القوات من السويداء لإتاحة الفرصة أمام جهود التهدئة
Lebanon 24
الرئاسة السورية: قررنا أمس سحب القوات من السويداء لإتاحة الفرصة أمام جهود التهدئة
20/07/2025 08:03:03
20/07/2025 08:03:03
Lebanon 24
Lebanon 24
الحكومة السورية غير متورطة في انتهاكات ارتُكبت في السويداء.. هذا ما كشفته تقارير استخباراتية أميركية
Lebanon 24
الحكومة السورية غير متورطة في انتهاكات ارتُكبت في السويداء.. هذا ما كشفته تقارير استخباراتية أميركية
20/07/2025 08:03:03
20/07/2025 08:03:03
Lebanon 24
Lebanon 24
لهذا السبب أخفت النجمة السورية الشهيرة إصابتها بالسرطان
Lebanon 24
لهذا السبب أخفت النجمة السورية الشهيرة إصابتها بالسرطان
20/07/2025 08:03:03
20/07/2025 08:03:03
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
صحافة أجنبية
تابع
قد يعجبك أيضاً
زيارة برّاك الثالثة مفصلية و "بلا ضمانات" وسط أجواء غير مشجّعة
Lebanon 24
زيارة برّاك الثالثة مفصلية و "بلا ضمانات" وسط أجواء غير مشجّعة
23:00 | 2025-07-19
19/07/2025 11:00:36
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي وسلام والسنيورة عند جنبلاط.. ودعوات لنبذ الفتنة
Lebanon 24
ميقاتي وسلام والسنيورة عند جنبلاط.. ودعوات لنبذ الفتنة
23:00 | 2025-07-19
19/07/2025 11:00:26
Lebanon 24
Lebanon 24
نقاش في اتجاهين بشأن التمديد لـ"اليونيفيل"
Lebanon 24
نقاش في اتجاهين بشأن التمديد لـ"اليونيفيل"
23:06 | 2025-07-19
19/07/2025 11:06:03
Lebanon 24
Lebanon 24
قيادة السيارة في لبنان "بلا وثائق ورخص قيادة"
Lebanon 24
قيادة السيارة في لبنان "بلا وثائق ورخص قيادة"
23:25 | 2025-07-19
19/07/2025 11:25:42
Lebanon 24
Lebanon 24
قانون خاص بالأحزاب السياسيّة: حاجة أكثر من ملحة
Lebanon 24
قانون خاص بالأحزاب السياسيّة: حاجة أكثر من ملحة
23:25 | 2025-07-19
19/07/2025 11:25:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
جيسيكا عازار وماريتا الحلاني ترتديان نفس الفستان في حفل زفاف ابن المصمم ايلي صعب.. من بدت الأجمل؟
Lebanon 24
جيسيكا عازار وماريتا الحلاني ترتديان نفس الفستان في حفل زفاف ابن المصمم ايلي صعب.. من بدت الأجمل؟
03:40 | 2025-07-19
19/07/2025 03:40:20
Lebanon 24
Lebanon 24
600 مليون دولار إلى لبنان.. أين ستُصرف؟
Lebanon 24
600 مليون دولار إلى لبنان.. أين ستُصرف؟
04:15 | 2025-07-19
19/07/2025 04:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما كان ينقص لبنان
Lebanon 24
هذا ما كان ينقص لبنان
09:00 | 2025-07-19
19/07/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن الرواتب والعسكريين.. إعلان من وزير المال
Lebanon 24
آخر خبر عن الرواتب والعسكريين.. إعلان من وزير المال
13:20 | 2025-07-19
19/07/2025 01:20:38
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات.. هذا ما يتحضر له "حزب الله"!
Lebanon 24
معلومات.. هذا ما يتحضر له "حزب الله"!
13:10 | 2025-07-19
19/07/2025 01:10:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
عن الكاتب
ترجمة "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
23:00 | 2025-07-19
زيارة برّاك الثالثة مفصلية و "بلا ضمانات" وسط أجواء غير مشجّعة
23:00 | 2025-07-19
ميقاتي وسلام والسنيورة عند جنبلاط.. ودعوات لنبذ الفتنة
23:06 | 2025-07-19
نقاش في اتجاهين بشأن التمديد لـ"اليونيفيل"
23:25 | 2025-07-19
قيادة السيارة في لبنان "بلا وثائق ورخص قيادة"
23:25 | 2025-07-19
قانون خاص بالأحزاب السياسيّة: حاجة أكثر من ملحة
23:17 | 2025-07-19
تبادل السجناء مع سوريا: مُعضلة جديدة أمام لبنان
فيديو
بالفيديو: هل تذكرون قلعة "حلّها واحتلها"... هذا ما يحصل فيها
Lebanon 24
بالفيديو: هل تذكرون قلعة "حلّها واحتلها"... هذا ما يحصل فيها
14:50 | 2025-07-19
20/07/2025 08:03:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أيام على وفاة طليقها.. روبي تغني وترقص مع أحمد سعد (فيديو)
Lebanon 24
بعد أيام على وفاة طليقها.. روبي تغني وترقص مع أحمد سعد (فيديو)
02:19 | 2025-07-17
20/07/2025 08:03:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد دخوله السجن وتعرّضه لأزمة صحية.. نجم "سوبر ستار" الشهير يعود بعد غياب شاهدوا كم تغير (فيديو)
Lebanon 24
بعد دخوله السجن وتعرّضه لأزمة صحية.. نجم "سوبر ستار" الشهير يعود بعد غياب شاهدوا كم تغير (فيديو)
02:20 | 2025-07-16
20/07/2025 08:03:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24