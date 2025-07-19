28
o
بيروت
30
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
22
o
النبطية
22
o
زحلة
22
o
بعلبك
18
o
بشري
23
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
قيادة السيارة في لبنان "بلا وثائق ورخص قيادة"
Lebanon 24
19-07-2025
|
23:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت "الشرق الاوسط": تشهد مراكز تسجيل السيارات في
لبنان
أزمة منذ أشهر، بفعل النقص الحاد في دفاتر السوق (رخص القيادة) ودفاتر تسجيل السيارات، ما أدَّى إلى شلل في معاملات شراء وبيع السيارات ونقل الملكية، وسط غياب أي توضيح رسمي أو حلول مرتقبة.
Advertisement
وألزمت الأزمة الإدارية المتواصلة منذ أشهر لبنانيين كثيرين على قيادة سياراتهم بلا وثائق ملكية، وبلا رخص قيادة. قال سائق سيارة أجرة يتعاقد مع شركة "
أوبر
" إنه اضطر لتسجيل سيارته القديمة في الشركة، في حين يعمل هو بالسيارة الجديدة، لأنه لم يتمكن من الحصول على بطاقة تسجيل السيارة الجديدة، وهو ما يجعل العديد من الزبائن يلغون طلباتهم.
أما العاجزون عن الحصول على رخصة قيادة سيارات، فأوجدت لهم الدولة حلّاً مؤقتاً، إذ يخضعون لفحوص قيادة السيارات، وبعد اجتياز الامتحان، يحملون ورقة ممهورة من دوائر رسمية تابعة لوزارة الداخلية، تُثبت أنهم خضعوا للاختبارات ونجحوا بها، بانتظار أن تُحل قضية استخراج دفاتر سوق رسمية، في وقت ينتظر آخرون لأشهر طويلة، قبل أن يتمكنوا من الخضوع للاختبارات.
وترتبط الأزمة بعدم توفر دفاتر السوق ودفاتر تسجيل السيارات منذ أشهر، على ضوء تأخير رسمي في الاتفاق مع الشركة التي تتولى المهمة، أو التعاقد مع بديل عنها، ما يُعرقل معاملات المواطنين، ويُجبرهم على الانتظار أو المراجعة المتكررة دون جدوى.
وأكد مخلّص معاملات يعمل في مصلحة تسجيل السيارات لـ"
الشرق الأوسط
": "أن الناس تتوافد يوميّاً إلى مراكز التسجيل، خصوصاً إلى
مركز الدكوانة
، لتسأل: هل وصلت الدفاتر؟ لكن الجواب دائماً نفسه: ما في شيء". ويضيف: "المواطنون محقّون في غضبهم، ونحن مخلّصي المعاملات في الواجهة، نتلقى هذا الضغط رغم أن السبب خارج عن إرادتنا وإرادة الموظفين".
وأوضح أن المشكلة تشمل رخص قيادة الآليات لكل الفئات، سواء الجديدة أو التجديدات، إضافة إلى دفاتر الميكانيك الخاصة بتسجيل السيارات الجديدة أو نقل الملكية، وأنّ الإثبات
الوحيد الذي
يحصل عليه المواطن هو إيصال الدفع.
مواضيع ذات صلة
اللواء الإيطالي ديوداتو أبانيارا يتولّى قيادة "اليونيفيل": لتحقيق استقرار دائم على طول الخط الأزرق
Lebanon 24
اللواء الإيطالي ديوداتو أبانيارا يتولّى قيادة "اليونيفيل": لتحقيق استقرار دائم على طول الخط الأزرق
20/07/2025 08:06:33
20/07/2025 08:06:33
Lebanon 24
Lebanon 24
هيكل زار قيادة "اليونيفيل" وشدد على دورها الأساسي والضروري في الجنوب
Lebanon 24
هيكل زار قيادة "اليونيفيل" وشدد على دورها الأساسي والضروري في الجنوب
20/07/2025 08:06:33
20/07/2025 08:06:33
Lebanon 24
Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: قيادة الشمال تعيد "لواء الجليل" للسيطرة على كامل الحدود
Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: قيادة الشمال تعيد "لواء الجليل" للسيطرة على كامل الحدود
20/07/2025 08:06:33
20/07/2025 08:06:33
Lebanon 24
Lebanon 24
"تسلا" تحدد موعد إطلاق سيارات الأجرة ذاتية القيادة
Lebanon 24
"تسلا" تحدد موعد إطلاق سيارات الأجرة ذاتية القيادة
20/07/2025 08:06:33
20/07/2025 08:06:33
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
برّاك في بيروت غداً وعون إلى البحرين الثلاثاء وتحذير من نقل التوتر الطائفي إلى لبنان
Lebanon 24
برّاك في بيروت غداً وعون إلى البحرين الثلاثاء وتحذير من نقل التوتر الطائفي إلى لبنان
01:00 | 2025-07-20
20/07/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قانون خاص بالأحزاب السياسيّة: حاجة أكثر من ملحة
Lebanon 24
قانون خاص بالأحزاب السياسيّة: حاجة أكثر من ملحة
23:25 | 2025-07-19
19/07/2025 11:25:01
Lebanon 24
Lebanon 24
تبادل السجناء مع سوريا: مُعضلة جديدة أمام لبنان
Lebanon 24
تبادل السجناء مع سوريا: مُعضلة جديدة أمام لبنان
23:17 | 2025-07-19
19/07/2025 11:17:55
Lebanon 24
Lebanon 24
الورقة الأميركية لحصرية السلاح: إيجابية رسمية وتشدد لـ"حزب الله"
Lebanon 24
الورقة الأميركية لحصرية السلاح: إيجابية رسمية وتشدد لـ"حزب الله"
23:16 | 2025-07-19
19/07/2025 11:16:55
Lebanon 24
Lebanon 24
براك عائد الى لبنان: هل من جدوى؟
Lebanon 24
براك عائد الى لبنان: هل من جدوى؟
23:11 | 2025-07-19
19/07/2025 11:11:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
جيسيكا عازار وماريتا الحلاني ترتديان نفس الفستان في حفل زفاف ابن المصمم ايلي صعب.. من بدت الأجمل؟
Lebanon 24
جيسيكا عازار وماريتا الحلاني ترتديان نفس الفستان في حفل زفاف ابن المصمم ايلي صعب.. من بدت الأجمل؟
03:40 | 2025-07-19
19/07/2025 03:40:20
Lebanon 24
Lebanon 24
600 مليون دولار إلى لبنان.. أين ستُصرف؟
Lebanon 24
600 مليون دولار إلى لبنان.. أين ستُصرف؟
04:15 | 2025-07-19
19/07/2025 04:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما كان ينقص لبنان
Lebanon 24
هذا ما كان ينقص لبنان
09:00 | 2025-07-19
19/07/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن الرواتب والعسكريين.. إعلان من وزير المال
Lebanon 24
آخر خبر عن الرواتب والعسكريين.. إعلان من وزير المال
13:20 | 2025-07-19
19/07/2025 01:20:38
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات.. هذا ما يتحضر له "حزب الله"!
Lebanon 24
معلومات.. هذا ما يتحضر له "حزب الله"!
13:10 | 2025-07-19
19/07/2025 01:10:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
01:00 | 2025-07-20
برّاك في بيروت غداً وعون إلى البحرين الثلاثاء وتحذير من نقل التوتر الطائفي إلى لبنان
23:25 | 2025-07-19
قانون خاص بالأحزاب السياسيّة: حاجة أكثر من ملحة
23:17 | 2025-07-19
تبادل السجناء مع سوريا: مُعضلة جديدة أمام لبنان
23:16 | 2025-07-19
الورقة الأميركية لحصرية السلاح: إيجابية رسمية وتشدد لـ"حزب الله"
23:11 | 2025-07-19
براك عائد الى لبنان: هل من جدوى؟
23:10 | 2025-07-19
المنحة المالية للعسكريين أمام الحكومة مجدداً بعد قرار "الشورى" وقف ضريبة المحروقات
فيديو
بالفيديو: هل تذكرون قلعة "حلّها واحتلها"... هذا ما يحصل فيها
Lebanon 24
بالفيديو: هل تذكرون قلعة "حلّها واحتلها"... هذا ما يحصل فيها
14:50 | 2025-07-19
20/07/2025 08:06:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أيام على وفاة طليقها.. روبي تغني وترقص مع أحمد سعد (فيديو)
Lebanon 24
بعد أيام على وفاة طليقها.. روبي تغني وترقص مع أحمد سعد (فيديو)
02:19 | 2025-07-17
20/07/2025 08:06:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد دخوله السجن وتعرّضه لأزمة صحية.. نجم "سوبر ستار" الشهير يعود بعد غياب شاهدوا كم تغير (فيديو)
Lebanon 24
بعد دخوله السجن وتعرّضه لأزمة صحية.. نجم "سوبر ستار" الشهير يعود بعد غياب شاهدوا كم تغير (فيديو)
02:20 | 2025-07-16
20/07/2025 08:06:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24