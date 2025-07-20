ما جديد قضية "زورق الناقورة"؟ هذا ما فعله الجيش

أفادت المعلومات بأنَّ الجيش يواصل متابعته مسألة اختفاء زورقٍ قبالة شواطئ محلة في ، وذلك للتثبت من حقيقة الحادثة التي لم يجرِ تأكيدها حتى الآن.

Advertisement

وأوضحت المصادر أنَّ زورقاً من الجيش، وفي إطار عملية المتابعة، توجه باتجاه زورق يضمّ إثنين من الصيادين، مشيرة إلى أن الشخصين المذكورين نفيا أن يكون العدو قد أطلق النار باتجاه زورقهما.

يُشار إلى أنه أفيد خلال الساعات الماضية بأن زورقين إسرائيليين أقدما على إطلاق النار باتجاه زورق صيد لبناني قرب رأس الناقورة.