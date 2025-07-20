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لبنان
ما جديد قضية "زورق الناقورة"؟ هذا ما فعله الجيش
Lebanon 24
20-07-2025
|
00:31
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أفادت المعلومات بأنَّ الجيش يواصل متابعته مسألة اختفاء زورقٍ قبالة شواطئ محلة
الناقورة
في
جنوب لبنان
، وذلك للتثبت من حقيقة الحادثة التي لم يجرِ تأكيدها حتى الآن.
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وأوضحت المصادر أنَّ زورقاً من الجيش، وفي إطار عملية المتابعة، توجه باتجاه زورق يضمّ إثنين من الصيادين، مشيرة إلى أن الشخصين المذكورين نفيا أن يكون العدو
الإسرائيلي
قد أطلق النار باتجاه زورقهما.
يُشار إلى أنه أفيد خلال الساعات الماضية بأن زورقين إسرائيليين أقدما على إطلاق النار باتجاه زورق صيد لبناني قرب رأس الناقورة.
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