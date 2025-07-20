جهود كبرى لمنع ردات الفعل

تبذل الأحزاب الدرزية ، بمختلف توجهاتها، جهوداً كبيرة لمنع حصول أي ردات فعل شعبية ضد السوريين في المناطق ذات الغالبية الدرزية، خصوصاً في ظل تصاعد التوترات الأمنية في الداخل السوري وتحديدًا في محافظة .

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وتسعى هذه الأحزاب إلى ضبط الشارع وتوجيه الخطاب نحو التهدئة، تفاديًا لأي احتكاك قد يؤدي إلى فوضى أو أعمال عنف.



وتؤكد مصادر سياسية درزية أن الهدف هو الحفاظ على الاستقرار الداخلي وعدم السماح بانفجار الوضع نتيجة التشنجات أو التحريض، مع التذكير بأن المسؤولية الكبرى تبقى على في تنظيم هذا الملف ومراقبة تداعياته.