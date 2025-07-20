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لبنان

جهود كبرى لمنع ردات الفعل

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
20-07-2025 | 01:45
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تبذل الأحزاب الدرزية اللبنانية، بمختلف توجهاتها، جهوداً كبيرة لمنع حصول أي ردات فعل شعبية ضد النازحين السوريين في المناطق ذات الغالبية الدرزية، خصوصاً في ظل تصاعد التوترات الأمنية في الداخل السوري وتحديدًا في محافظة السويداء.
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وتسعى هذه الأحزاب إلى ضبط الشارع وتوجيه الخطاب نحو التهدئة، تفاديًا لأي احتكاك قد يؤدي إلى فوضى أو أعمال عنف.

وتؤكد مصادر سياسية درزية أن الهدف هو الحفاظ على الاستقرار الداخلي وعدم السماح بانفجار الوضع نتيجة التشنجات أو التحريض، مع التذكير بأن المسؤولية الكبرى تبقى على الدولة اللبنانية في تنظيم هذا الملف ومراقبة تداعياته.
المصدر: خاص "لبنان 24"
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