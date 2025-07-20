اجتماعٌ مهم ينتظره "دروز لبنان"

لا تستبعد أوساط سياسية أن تشهد الساحة الدرزية تكتلاً تضامنياً بين مختلف الأقطاب السياسيين بغية الخروج بموقفٍ واحد موحد إلى جانب مشيخة العقل تجاه ما يجري في والسويداء.

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وتتحدث المصادر عن ضرورة تكرار مشهدية "لقاء " الذي جمع الرئيس السابق للحزب "التقدمي الإشتراكي" مع " اللبناني" ورئيس حزب "التوحيد العربي" ، وذلك باعتبار أن القيادات الثلاثة يشكلون ثقلاً في الداخل الدرزي ولديهم امتدادات ضمن .

واعتبرت المصادر أن تكتل - - سيؤدي إلى تحصين الساحة الدرزية اللبنانية من أي ارتدادات تأتي نتيجة معارك السويداء، وهو أمرٌ يتنبه له جنبلاط بشدّة كبيرة.