30
o
بيروت
31
o
طرابلس
30
o
صور
32
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
29
o
النبطية
30
o
زحلة
32
o
بعلبك
26
o
بشري
27
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
رحلات لبنانية "تمرّ في سوريا".. إلى أين اتجهت؟
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
20-07-2025
|
02:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
ازدادت مؤخراً رحلات برية بين
لبنان
والدول العربية مروراً بسوريا، خصوصاً تلك المخصصة للانتقال إلى
السعودية
من أجل أداء مناسك
العمرة
.
Advertisement
وعن المرور داخل
سوريا
والأوضاع هناك وسط التوترات، قال أحد المسافرين لـ"
لبنان24
" إنّ "الطريق سالكة وما من أحداث أمنية"، مشيرا إلى أن الأمن السوري يتعاطى بسلاسة مع الركاب والحافلات فيما التدقيق عادي جداً ولا إشكالات.
وأوضح المصدر ذاته أن الطريق من سوريا باتجاه الحدود
الأردنية
آمنة أيضاً، مشيراً إلى أن السلطات
السورية
تتساهل مع رحلات العمرة بشكل خاص.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
بين غزة ولبنان.. أين "حماس" الآن؟
Lebanon 24
بين غزة ولبنان.. أين "حماس" الآن؟
20/07/2025 12:52:25
20/07/2025 12:52:25
Lebanon 24
Lebanon 24
رويترز: طيران أديل السعودي يعتزم تسيير رحلات إلى سوريا في تموز
Lebanon 24
رويترز: طيران أديل السعودي يعتزم تسيير رحلات إلى سوريا في تموز
20/07/2025 12:52:25
20/07/2025 12:52:25
Lebanon 24
Lebanon 24
الصواريخ تمرّ فوق "حفل لبناني".. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
الصواريخ تمرّ فوق "حفل لبناني".. شاهدوا الفيديو
20/07/2025 12:52:25
20/07/2025 12:52:25
Lebanon 24
Lebanon 24
الخطوط الجوية اللبنانية تلغي رحلات العراق مؤقتاً
Lebanon 24
الخطوط الجوية اللبنانية تلغي رحلات العراق مؤقتاً
20/07/2025 12:52:25
20/07/2025 12:52:25
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
تابع
قد يعجبك أيضاً
احتفال تكريمي لشميطلي
Lebanon 24
احتفال تكريمي لشميطلي
05:37 | 2025-07-20
20/07/2025 05:37:51
Lebanon 24
Lebanon 24
كرامي: لبنان ما زال يملك مؤسسات تستحق الرهان
Lebanon 24
كرامي: لبنان ما زال يملك مؤسسات تستحق الرهان
05:24 | 2025-07-20
20/07/2025 05:24:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... مناشير إسرائيليّة ضدّ "حزب الله" هذا ما تتضمنه
Lebanon 24
بالصورة... مناشير إسرائيليّة ضدّ "حزب الله" هذا ما تتضمنه
05:19 | 2025-07-20
20/07/2025 05:19:39
Lebanon 24
Lebanon 24
فضل الله: لتغليب لغة الحوار على لغة الاقتتال
Lebanon 24
فضل الله: لتغليب لغة الحوار على لغة الاقتتال
05:07 | 2025-07-20
20/07/2025 05:07:37
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الصحة: سنُحاسب أيّ مذنب
Lebanon 24
وزير الصحة: سنُحاسب أيّ مذنب
05:03 | 2025-07-20
20/07/2025 05:03:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بيان من "القرض الحسن".. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
بيان من "القرض الحسن".. هذا ما جاء فيه
14:10 | 2025-07-19
19/07/2025 02:10:23
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما كان ينقص لبنان
Lebanon 24
هذا ما كان ينقص لبنان
09:00 | 2025-07-19
19/07/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن الرواتب والعسكريين.. إعلان من وزير المال
Lebanon 24
آخر خبر عن الرواتب والعسكريين.. إعلان من وزير المال
13:20 | 2025-07-19
19/07/2025 01:20:38
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا ينتظر لبنان خلال 90 يوماً؟ تقريرٌ إسباني يكشف!
Lebanon 24
ماذا ينتظر لبنان خلال 90 يوماً؟ تقريرٌ إسباني يكشف!
15:30 | 2025-07-19
19/07/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات.. هذا ما يتحضر له "حزب الله"!
Lebanon 24
معلومات.. هذا ما يتحضر له "حزب الله"!
13:10 | 2025-07-19
19/07/2025 01:10:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
05:37 | 2025-07-20
احتفال تكريمي لشميطلي
05:24 | 2025-07-20
كرامي: لبنان ما زال يملك مؤسسات تستحق الرهان
05:19 | 2025-07-20
بالصورة... مناشير إسرائيليّة ضدّ "حزب الله" هذا ما تتضمنه
05:07 | 2025-07-20
فضل الله: لتغليب لغة الحوار على لغة الاقتتال
05:03 | 2025-07-20
وزير الصحة: سنُحاسب أيّ مذنب
05:00 | 2025-07-20
بسبب أحداث السويداء... لماذا هذا الإنقسام الكبير بين دروز لبنان؟
فيديو
بالفيديو: هل تذكرون قلعة "حلّها واحتلها"... هذا ما يحصل فيها
Lebanon 24
بالفيديو: هل تذكرون قلعة "حلّها واحتلها"... هذا ما يحصل فيها
14:50 | 2025-07-19
20/07/2025 12:52:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أيام على وفاة طليقها.. روبي تغني وترقص مع أحمد سعد (فيديو)
Lebanon 24
بعد أيام على وفاة طليقها.. روبي تغني وترقص مع أحمد سعد (فيديو)
02:19 | 2025-07-17
20/07/2025 12:52:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد دخوله السجن وتعرّضه لأزمة صحية.. نجم "سوبر ستار" الشهير يعود بعد غياب شاهدوا كم تغير (فيديو)
Lebanon 24
بعد دخوله السجن وتعرّضه لأزمة صحية.. نجم "سوبر ستار" الشهير يعود بعد غياب شاهدوا كم تغير (فيديو)
02:20 | 2025-07-16
20/07/2025 12:52:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24