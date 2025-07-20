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لبنان

رحلات لبنانية "تمرّ في سوريا".. إلى أين اتجهت؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
20-07-2025 | 02:45
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ازدادت مؤخراً رحلات برية بين لبنان والدول العربية مروراً بسوريا، خصوصاً تلك المخصصة للانتقال إلى السعودية من أجل أداء مناسك العمرة.
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وعن المرور داخل سوريا والأوضاع هناك وسط التوترات، قال أحد المسافرين لـ"لبنان24" إنّ "الطريق سالكة وما من أحداث أمنية"، مشيرا إلى أن الأمن السوري يتعاطى بسلاسة مع الركاب والحافلات فيما التدقيق عادي جداً ولا إشكالات.
 
وأوضح المصدر ذاته أن الطريق من سوريا باتجاه الحدود الأردنية آمنة أيضاً، مشيراً إلى أن السلطات السورية تتساهل مع رحلات العمرة بشكل خاص.
المصدر: خاص "لبنان 24"
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