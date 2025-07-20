رحلات لبنانية "تمرّ في سوريا".. إلى أين اتجهت؟

ازدادت مؤخراً رحلات برية بين والدول العربية مروراً بسوريا، خصوصاً تلك المخصصة للانتقال إلى من أجل أداء مناسك .

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وعن المرور داخل والأوضاع هناك وسط التوترات، قال أحد المسافرين لـ" " إنّ "الطريق سالكة وما من أحداث أمنية"، مشيرا إلى أن الأمن السوري يتعاطى بسلاسة مع الركاب والحافلات فيما التدقيق عادي جداً ولا إشكالات.

وأوضح المصدر ذاته أن الطريق من سوريا باتجاه الحدود آمنة أيضاً، مشيراً إلى أن السلطات تتساهل مع رحلات العمرة بشكل خاص.