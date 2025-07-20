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لبنان

مأساة في الغازية.. حادثة تسفرُ عن سقوط قتيل وجرحى!

Lebanon 24
20-07-2025 | 01:37
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أدى حادث سير وقع بعد منتصف الليل في الغازية على الجسر قرب "الريجي" إلى مقتل مواطن ووقوع 3 جرحى.
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وحضرت عناصر من جمعية الرسالة الإسلامية والصليب الأحمر اللبناني ونقلت المصابين إلى المستشفى.
 
 
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