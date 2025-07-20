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لبنان

رصاصة كادت تقتل طفلاً في لبنان.. مجهول أطلق النار!

Lebanon 24
20-07-2025 | 01:51
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أصيب الطفل "م.أ." البالغ من العمر 10 سنوات، بطلقٍ ناري في قدمه، وذلك إثر تعرضه لإطلاق نار مصدره سيارة رباعية الدفع ذات زجاجٍ داكن على كورنيش الميناء - طرابلس
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وذكرت المعلومات أن الطفل كان برفقة والده بعد تأديتهما صلاة الفجر، مشيرة إلى أنه حينما توقف الوالد لشراء القهوة، حصل إطلاق النار من قبل مجهول.
 
وعلى الأثر، جرى نقل المُصاب إلى مستشفى المنلا على متن دراجة نارية وقد وُصفت حالته بالمستقرة، فيما باشرت القوى الأمنية تحقيقاتها بالحادثة.
 
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