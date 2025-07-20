جنبلاط: دروز سوريا جزء أصيل من النسيج العربي والسوري

أكّد الرئيس السابق للحزب التقدمي التمسك بالبيان الذي صدر خلال الاجتماع الاستثنائي ، مشدداً على ضرورة وقف إطلاق النار في السويداء للشروع بالمراحل التالية.

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وشدد على أنَّ "الحل السياسي الشامل هو السبيل الوحيد للحفاظ على هيبة الدولة وتلبية المطالب المشروعة لأبناء جبل العرب، وعلى ضرورة إطلاق حوار بين جميع المكونات والسياسية والطائفية برعاية الدولة".



واستنكر "أي تصريح يدعو إلى حماية دولية أو إسرائيلية"، ورأى أنّ "هذه الطروحات تشكّل مسّاً بسيادة وتاريخ السويداء الوطني والعربي"، داعياً إلى "وقف التصعيد ورفع الحصار عن المناطق المتضررة، والعمل الجاد لتفادي الانزلاق إلى مزيد من التوتر".

ولفت إلى أن " سوريا جزء أصيل من النسيج العربي والوطني السوري، ولا يجوز إخراجهم من عروبتهم أو التعامل معهم كجسم منفصل عن محيطهم الطبيعي".