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لبنان

على أوتوستراد خلدة... هذا ما يجري

Lebanon 24
20-07-2025 | 02:33
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أعلنت غرفة التحكم المروري عن قطع السير على أوتوستراد خلدة باتجاه نفق المطار، نتيجة أعمال صيانة داخل النفق. وتمّ تحويل حركة المرور إلى الطرقات الفرعية في المنطقة.
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