قداس احتفالي في بقاعكفرا تكريما للطوباوي الدويهي واستقبالًا لذخائره

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وترأس القداس الخورأسقف إسطفان ، عاونه كهنة الرعية: ميلاد مخلوف، الخوري خليل البطي، والخوري حنا عبود والخوري سليمان يمين من كهنة نيابة إهدن - زغرتا، في حضور فعاليات كنسية ومؤمنين توافدوا للصلاة والتأمل في سيرة الطوباوي.وفي عظته، أشار الخورأسقف فرنجية إلى البُعد الروحي العميق لهذا الحدث، مؤكدًا أن "وجود الذخائر في قلب تمثال الطوباوي إسطفان ليس مجرد رمزية، بل شهادة حيّة على أن القداسة لا تنتهي عند حدود الزمن، بل تمتدّ لتغذّي الإيمان وتبارك الأجيال".وسلّط الضوء على محطات من سيرة الطوباوي، فقال: "عاد إلى وأسّس مدرسة في مار يعقوب - إهدن، وخدم في حلب وقبرص، قبل أن يستقرّ في ، منارة الإيمان . نِعَم الله تجلّت بشفاعته من خلال عجائب عديدة اعترفت بها الكنيسة".وشدّد في ختام عظته على أهمية الرجاء رغم التحديات، فرغم الهموم والاضطهادات، يبقى الله هو الصالح، والمسيح مصدر قوتنا، والقديسون، ولا سيما ، أعمدة روحية تسند خطانا"، داعياً إلى "التحضير الروحي لذكرى إعلان الطوباوي في الثاني من آب المقبل، فالطوباوي الدويهي علامة رجاء ومرشد أمين لشعبه وكنيسته".