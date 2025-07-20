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لبنان

قداس احتفالي في بقاعكفرا تكريما للطوباوي الدويهي واستقبالًا لذخائره

Lebanon 24
20-07-2025 | 02:46
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أقيم في بلدة بقاعكفرا، مسقط رأس الطوباوي البطريرك إسطفان الدويهي، قداس احتفالي تكريمًا لذكراه وتزامنًا مع استقبال ذخائره المقدّسة، بمشاركة حاشدة من أبناء رعية إهدنزغرتا ومؤمنين من مختلف المناطق.
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وترأس القداس الخورأسقف إسطفان فرنجية، عاونه كهنة الرعية: الخوري ميلاد مخلوف، الخوري خليل البطي، والخوري حنا عبود والخوري سليمان يمين من كهنة نيابة إهدن - زغرتا، في حضور فعاليات كنسية ومؤمنين توافدوا للصلاة والتأمل في سيرة الطوباوي.

وفي عظته، أشار الخورأسقف فرنجية إلى البُعد الروحي العميق لهذا الحدث، مؤكدًا أن "وجود الذخائر في قلب تمثال الطوباوي إسطفان الدويهي ليس مجرد رمزية، بل شهادة حيّة على أن القداسة لا تنتهي عند حدود الزمن، بل تمتدّ لتغذّي الإيمان وتبارك الأجيال".

وسلّط الضوء على محطات من سيرة الطوباوي، فقال: "عاد إلى لبنان وأسّس مدرسة في مار يعقوب - إهدن، وخدم في حلب وقبرص، قبل أن يستقرّ في وادي قنوبين، منارة الإيمان الماروني. نِعَم الله تجلّت بشفاعته من خلال عجائب عديدة اعترفت بها الكنيسة".

وشدّد في ختام عظته على أهمية الرجاء رغم التحديات، فرغم الهموم والاضطهادات، يبقى الله هو الراعي الصالح، والمسيح مصدر قوتنا، والقديسون، ولا سيما مار شربل، أعمدة روحية تسند خطانا"، داعياً إلى "التحضير الروحي لذكرى إعلان الطوباوي في الثاني من آب المقبل، فالطوباوي الدويهي علامة رجاء ومرشد أمين لشعبه وكنيسته".
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