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لبنان

وهاب يغرّد للسويداء: صباح الكرامة والنصر والمجد للشهداء

Lebanon 24
20-07-2025 | 03:12
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كتب رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب عبر حسابه على موقع "إكس": "صباح النصر يا سويداء الكرامة، صباح النصر يا أهلي، صباح النصر يا شهداءنا الأبطال، صباح النصر يا مشايخنا الأطهار".
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