وهاب يغرّد للسويداء: صباح الكرامة والنصر والمجد للشهداء

كتب التوحيد العربي عبر حسابه على موقع "إكس": "صباح النصر يا سويداء الكرامة، صباح النصر يا أهلي، صباح النصر يا شهداءنا الأبطال، صباح النصر يا مشايخنا الأطهار".

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