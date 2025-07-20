Advertisement

لبنان

بالصور.. طائرة إسرائيلية تقصف معملاً للحجارة في الجنوب

Lebanon 24
20-07-2025 | 03:25
A-
A+
Doc-P-1394091-638886040390672306.jpg
Doc-P-1394091-638886040390672306.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استهدفت طائرة مُسيرة إسرائيلية، اليوم الأحد، معملاً لتصنيع الحجارة بين بلدتي يارون ومارون الراس في جنوب لبنان.
Advertisement
 
وأسفر الاستهداف إلى وقوع أضرار ماديّة داخل المكان.
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
بالفيديو.. طائرة إسرائيلية تقصف منزلين في عيتا الشعب وراميا
lebanon 24
20/07/2025 12:52:19 Lebanon 24 Lebanon 24
الطائرات الإسرائيلية تقصف أكثر من 5 منازل مأهولة بالسكان في جباليا البلد شمال قطاع غزة (الجزيرة)
lebanon 24
20/07/2025 12:52:19 Lebanon 24 Lebanon 24
الدعم السريع تقصف مقراً للجيش جنوب السودان
lebanon 24
20/07/2025 12:52:19 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": محلّقة إسرائيلية ألقت قنبلة قرب مبنى في معمل للحجارة يقطنه عمال في بلدة كفركلا من دون إصابات
lebanon 24
20/07/2025 12:52:19 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:37 | 2025-07-20
05:24 | 2025-07-20
05:19 | 2025-07-20
05:07 | 2025-07-20
05:03 | 2025-07-20
05:00 | 2025-07-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24