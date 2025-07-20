بالصور.. طائرة إسرائيلية تقصف معملاً للحجارة في الجنوب

استهدفت طائرة مُسيرة إسرائيلية، اليوم الأحد، معملاً لتصنيع الحجارة بين بلدتي يارون ومارون الراس في .

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وأسفر الاستهداف إلى وقوع أضرار ماديّة داخل المكان.