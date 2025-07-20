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لبنان

الجيش يوقف مواطنَين في جونيه.. وهذا ما كان بحوزتهما!

Lebanon 24
20-07-2025 | 03:39
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 صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:
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"أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة جونيه - كسروان المواطنَين (ب.ع.) و(ر.ل.) لتأليفهما عصابة لتعاطي المخدرات وترويجها بين منطقتَي الدورة - المتن وجونيه - كسروان، وضبطت في حوزتهما كمية من المواد المخدرة.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
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