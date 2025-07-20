الجيش يوقف مواطنَين في جونيه.. وهذا ما كان بحوزتهما!

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صدر عن البيان الآتي:"أوقفت دورية من في منطقة - كسروان المواطنَين (ب.ع.) و(ر.ل.) لتأليفهما عصابة لتعاطي المخدرات وترويجها بين منطقتَي - المتن وجونيه - كسروان، وضبطت في حوزتهما كمية من المواد المخدرة.سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف المختص".