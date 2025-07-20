هذه قصة جنبلاط مع السويداء!

وسط الأحداث الدامية التي تشهدها محافظة السويداء ، يقفُ الرئيس السابق للحزب "التقدمي الإشتراكي" بين نار "الهجمة " على من جهة، ونار "تفكك الدولة السورية الجديدة" التي يدعمها، من جهةٍ أخرى.

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يُدرك خطورة ما يجري في السويداء وموقفه واضح لا لُبس فيه وهو ضرورة ارتباط الدروز هناك بالدولة السورية التي يُطلب منها اتخاذ إجراءات صارمة لتصحيح ما حصل في السويداء بسبب مجموعات غير منضبطة تابعة لها، فيما الأمر الأهم يتصلُ برفض أي ارتباط للدروز هناك بـ"الحماية" التي تزعم أنها توفرها للسويداء وبسببها قصفت العمق السوري.

من لم يغص في عمق قرار جنبلاط الواضح تجاه سوريا، لا يمكنه أن يدرك تماماً ما يصبو إليه "زعيم المختارة" على الصعيد الوجودي. بشكل حاسم وقاطع، لا يستطيع جنبلاط إلا ضمان وحدة الدروز في سوريا وتثبيت وجودهم، ذلك أن دروز يمثلون امتداداً لدروز جبل العرب وكذلك العكس. في المقابل، لا يريد جنبلاط أن يكسرَ شوكة الدولة السورية الجديدة التي فتحَ طريقه معها، ذلك أن مصلحته الأساسية تكمنُ في الربط معها، وعدم التنازل تماماً عن حماية "المشهد السني" الجديد في سوريا.

في الواقع، فإن جنبلاط يسعى تاريخياً لحفظ العلاقة بين الدروز والسنة لاسيما في ، فـ"التلازم" بين الطرفين قائم ومستمر وعمره مئات السنين، وما كان الدروز يوماً بعيدين عن السنة والعكس أيضاً. لهذا السبب، يحاول جنبلاط أن يحفظ الدروز تحت راية الدولة السورية من جهة، وأن ينأى بالطائفتين عن أي استهداف من قبل إسرائيل، ذلك أن قوة سوريا اليوم تكون بهذين الجناحين، الدرزي والسني، باعتبار أنهما البوابة الأساسية لحفظ باقي الطوائف الأخرى نظراً للاعتدال الذي تميزا به في العصر الحديث للبنان وسوريا.

إن تمّ النظر قليلاً إلى عهد الدروز في لبنان، يظهر تماماً أن جنبلاط لم يكسر أحداً من أي طائفة. كما أعطى الدروز نصيباً سياسياً كبيراً، ساهم أيضاً بحفظ نسيب السنة ومكانتهم في الجبل، والدليل الأكبر على ذلك الإنتخابات النيابية التي لا يرضى جنبلاط إلا وأن تكون الطائفة السنية ممثلة ضمن لائحة يدعمها.

وعليه، يرى جنبلاط أن "موزاييك التنوع" في وجبل لبنان هو الملاذ الأول والأخير لخلاص لبنان، وعلى هذا الأساس يسعى لتحفيز الدولة السورية نحو تبني هذه ، والذهاب نحو حماية الأقلية الدرزية لا الانقضاض عليها، لأن ذلك سيُخيف والطوائف الأخرى ويُدخل سوريا في حرب تقسيمٍ تريدها إسرائيل قبل أي طرفٍ آخر.