حادثة تنهي حياة عنصر في الأمن العام.. سيارة صدمته!

توفي الشاب ، وهو عنصر في الأمن ، إثر حادث سير مروع وقع أمس على أوتوستراد الزلقا.

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وذكرت المعلومات أن سيارة تقودها شابة صدمت ، ما أسفر عن وفاته على الفور.

يُشار إلى أن الشاب الراحل من سكان بلدة بصاليم.