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لبنان

حادثة تنهي حياة عنصر في الأمن العام.. سيارة صدمته!

Lebanon 24
20-07-2025 | 04:10
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توفي الشاب جوزيف أبو جودة، وهو عنصر في الأمن العام اللبناني، إثر حادث سير مروع وقع أمس على أوتوستراد الزلقا.
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وذكرت المعلومات أن سيارة تقودها شابة صدمت أبو جودة، ما أسفر عن وفاته على الفور.
 
يُشار إلى أن الشاب الراحل من سكان بلدة بصاليم.
 
 
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