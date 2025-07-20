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لبنان

مذكّرات تفاهم بين مؤسسة ميشال ضاهر الإجتماعيّة وبلديات لإدارة النّفايات الصّلبة

Lebanon 24
20-07-2025 | 04:13
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في إطار تعزيز الإدارة الفعّالة والمستدامة للنّفايات الصّلبة، جرى توقيع مذكّرة تفاهم بين مؤسّسة ميشال ضاهر الاجتماعيّة، ممثّلة برئيستها السّيّدة مرلين ضاهر، وكلّ من:
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- بلديّة الفرزل، ممثّلة برئيسها السّيّد ملحم غصان
 
- بلديّة شتورا، ممثّلة برئيسها السّيّد ميشال مطران
 
- بلديّة كفرزبد، ممثّلة برئيسها السّيّد حسن شكر
 
- بلديّة أبلح، ممثّلة برئيسها السّيّد ربيع سمعان 
 
 
- بلديّة رعيت، ممثلة برئيسها السّيّد ضاهر قازان 
 
- بلديّة قوسايا، ممثلة برئيسها السّيّد ناصيف كعدي 
 
- بلديّة نيحا، ممثلة برئيسها السّيّد مروان معلوف 
 
- بلديّة النّبي ايلا، ممثلة برئيسها السّيّد علي السّيّد 
 
- بلدية دير الغزال، ممثلة برئيسها السّيّد حبيب الدبس 
وتأتي هذه الخطوة تحت مبادرة "فكّر بيئيًّا"، وتهدف إلى دعم البلديّات وتمكينها من تطوير وتبنّي سياسات بيئيّة مسؤولة تخدم المجتمع المحليّ وتحافظ على الموارد الطبيعيّة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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