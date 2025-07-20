مذكّرات تفاهم بين مؤسسة ميشال ضاهر الإجتماعيّة وبلديات لإدارة النّفايات الصّلبة

في إطار تعزيز الإدارة الفعّالة والمستدامة للنّفايات الصّلبة، جرى توقيع مذكّرة تفاهم بين مؤسّسة الاجتماعيّة، ممثّلة برئيستها السّيّدة مرلين ، وكلّ من:

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- بلديّة ، ممثّلة برئيسها السّيّد ملحم غصان

- بلديّة شتورا، ممثّلة برئيسها السّيّد

- بلديّة كفرزبد، ممثّلة برئيسها السّيّد

- بلديّة أبلح، ممثّلة برئيسها السّيّد ربيع سمعان

- بلديّة رعيت، ممثلة برئيسها السّيّد ضاهر قازان

- بلديّة قوسايا، ممثلة برئيسها السّيّد كعدي

- بلديّة نيحا، ممثلة برئيسها السّيّد مروان معلوف

- بلديّة النّبي ، ممثلة برئيسها السّيّد علي السّيّد

- بلدية دير ، ممثلة برئيسها السّيّد حبيب الدبس

وتأتي هذه الخطوة تحت مبادرة "فكّر بيئيًّا"، وتهدف إلى دعم البلديّات وتمكينها من تطوير وتبنّي سياسات بيئيّة مسؤولة تخدم المجتمع المحليّ وتحافظ على الموارد الطبيعيّة.