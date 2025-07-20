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لبنان
مذكّرات تفاهم بين مؤسسة ميشال ضاهر الإجتماعيّة وبلديات لإدارة النّفايات الصّلبة
Lebanon 24
20-07-2025
|
04:13
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في إطار تعزيز الإدارة الفعّالة والمستدامة للنّفايات الصّلبة، جرى توقيع مذكّرة تفاهم بين مؤسّسة
ميشال ضاهر
الاجتماعيّة، ممثّلة برئيستها السّيّدة مرلين
ضاهر
، وكلّ من:
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- بلديّة
الفرزل
، ممثّلة برئيسها السّيّد ملحم غصان
- بلديّة شتورا، ممثّلة برئيسها السّيّد
ميشال مطران
- بلديّة كفرزبد، ممثّلة برئيسها السّيّد
حسن شكر
- بلديّة أبلح، ممثّلة برئيسها السّيّد ربيع سمعان
- بلديّة رعيت، ممثلة برئيسها السّيّد ضاهر قازان
- بلديّة قوسايا، ممثلة برئيسها السّيّد
ناصيف
كعدي
- بلديّة نيحا، ممثلة برئيسها السّيّد مروان معلوف
- بلديّة النّبي
ايلا
، ممثلة برئيسها السّيّد علي السّيّد
- بلدية دير
الغزال
، ممثلة برئيسها السّيّد حبيب الدبس
وتأتي هذه الخطوة تحت مبادرة "فكّر بيئيًّا"، وتهدف إلى دعم البلديّات وتمكينها من تطوير وتبنّي سياسات بيئيّة مسؤولة تخدم المجتمع المحليّ وتحافظ على الموارد الطبيعيّة.
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