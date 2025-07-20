أيام حارقة بانتظار اللبنانيين.. الكتل الهوائية الساخنة تصل بدءًا من هذا اليوم!

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الطقس المتوقع في لبنان: طقس صيفي معتاد يسيطرعلى والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها حتى يوم الثلاثاء فيتحول الى حارِ نسبياً حيث تتخطى درجات الحرارة معدلاتها الموسمية خاصة في المناطق الداخلية بسبب تدفق كتل هوائية حارة من شبه .الطقس المتوقع في لبنان:

الأحد: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة كما تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة مما يزيد الشعور بالحر وتنشط الرياح أحياناً.

الإثنين: غائم جزئياً الى قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في الداخل وعلى الجبال ،تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحرَ كما تنشط الرياح أحياناً.

الثلاثاء: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات و ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة خاصة في الداخل لتتخطى معدلاتها الموسمية (تلامس ال٣٩ درجة في الغربي) مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر.

الأربعاء: قليل الغيوم اجمالاً مع ضباب على المرتفعات و درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية خاصة في المناطق الداخلية كما تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر.