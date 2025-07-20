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لبنان

أيام حارقة بانتظار اللبنانيين.. الكتل الهوائية الساخنة تصل بدءًا من هذا اليوم!

Lebanon 24
20-07-2025 | 04:30
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طقس صيفي معتاد يسيطرعلى لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها حتى يوم الثلاثاء فيتحول الى حارِ نسبياً حيث تتخطى درجات الحرارة معدلاتها الموسمية خاصة في المناطق الداخلية بسبب تدفق كتل هوائية حارة من شبه الجزيرة العربية.
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الطقس المتوقع في لبنان:
 
الأحد: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة كما تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة مما يزيد الشعور بالحر وتنشط الرياح أحياناً.
 
الإثنين: غائم جزئياً الى قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في الداخل وعلى الجبال ،تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحرَ كما تنشط الرياح أحياناً.
الثلاثاء: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات و ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة خاصة في الداخل لتتخطى معدلاتها الموسمية (تلامس ال٣٩ درجة في البقاع الغربي) مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر.
 
الأربعاء: قليل الغيوم اجمالاً مع ضباب على المرتفعات و درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية خاصة في المناطق الداخلية كما تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر.
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