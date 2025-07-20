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لبنان

ليلة عامرة.. الأوركسترا الوطنية تتألق في إهدن

Lebanon 24
20-07-2025 | 04:39
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أحيت الاوركسترا الوطنية الوطنية اللبنانية للموسيقى الشرق عربية وكورال القسم الشرقي في الكونسرفتوار، أمسية موسيقية غنائية على مسرح مهرجان أهدنيات الدولي، بدعوة من رئيسة مركز الموسيقى العالي للموسيقى (الكونسرفتوار) المؤلفة الموسيقية هبة القواس بالاشتراك مع مركز مشروع أجيال الذي يحتضن فرعاً له في كفرحاتا - زغرتا.
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وتميز أيضاً بمشاركة عاشق الكمان الفنان جهاد عقل وغناء منفرد للفنانة نديم عواد.
شارك في الحضور النائب طوني فرنجية وزوجته لين زيدان، رئيسة مشروع مركز "أجيال" ماريان سركيس، رئيس اتحاد بلديات زغرتا والقضاء بسام هيكل، نقيب أطباء الشمال الدكتور أبراهيم المقدسي، رئيس بلدية زغرتا - اهدن بيارو زخيا الدويهي وعدد كبير من رؤساء بلديات قرى وبلدات زغرتا ، نقيبة المحامين السابقة ماري تراز القوال ، الفنان رودي رحمة ، جمعيات وفعاليات.
 
البرنامج الموسيقي تميز بمضمونه مع أكثر من ستين عازفاً وكورساً بقيادة المايسترو أندريه الحاج الذي قاد العازفين والكورال والجمهور عزفاً وأنشاداً ، كذلك أداء جهاد عقل الملفت على آلة الكمان وأطلالة الفنانة ندين عواد الراقية وما غنته للعندليب الاسمر عبد الحليم حافظ من أغنيات.
الحصة الاكبر من البرنامج الموسيقي - الغنائي على مدى ساعة ونصف كان لفيروز والرحابنة وعبد الحليم حافظ بأستثناء راجع يتعمر لزكي ناصيف وتعلا وتتعمر يا دار لايلي شويري وصباح.
يذكر أن الدخول كان مجانياً.
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