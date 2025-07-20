ليلة عامرة.. الأوركسترا الوطنية تتألق في إهدن

أحيت الاوركسترا الوطنية الوطنية للموسيقى الشرق عربية وكورال القسم الشرقي في الكونسرفتوار، أمسية موسيقية غنائية على مسرح مهرجان أهدنيات الدولي، بدعوة من رئيسة مركز الموسيقى العالي للموسيقى (الكونسرفتوار) المؤلفة الموسيقية هبة القواس بالاشتراك مع مركز مشروع أجيال الذي يحتضن فرعاً له في كفرحاتا - .

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وتميز أيضاً بمشاركة عاشق الكمان الفنان جهاد عقل وغناء منفرد للفنانة .

شارك في الحضور النائب طوني وزوجته لين زيدان، رئيسة مشروع مركز "أجيال" ماريان سركيس، بلديات زغرتا والقضاء بسام هيكل، نقيب أطباء الدكتور أبراهيم المقدسي، رئيس بلدية زغرتا - اهدن بيارو زخيا الدويهي وعدد كبير من رؤساء بلديات قرى وبلدات زغرتا ، نقيبة المحامين السابقة ماري تراز القوال ، الفنان رودي رحمة ، جمعيات وفعاليات.

البرنامج الموسيقي تميز بمضمونه مع أكثر من عازفاً وكورساً بقيادة المايسترو أندريه الحاج الذي قاد العازفين والكورال والجمهور عزفاً وأنشاداً ، كذلك أداء جهاد عقل الملفت على آلة الكمان وأطلالة الفنانة ندين عواد الراقية وما غنته للعندليب الاسمر عبد الحليم حافظ من أغنيات.

الحصة الاكبر من البرنامج الموسيقي - الغنائي على مدى ساعة ونصف كان لفيروز والرحابنة وعبد الحليم حافظ بأستثناء راجع يتعمر لزكي ناصيف وتعلا وتتعمر يا دار لايلي شويري وصباح.

يذكر أن الدخول كان مجانياً.