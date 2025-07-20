30
o
بيروت
32
o
طرابلس
30
o
صور
31
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
31
o
النبطية
30
o
زحلة
31
o
بعلبك
30
o
بشري
29
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
ليلة عامرة.. الأوركسترا الوطنية تتألق في إهدن
Lebanon 24
20-07-2025
|
04:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
أحيت الاوركسترا الوطنية الوطنية
اللبنانية
للموسيقى الشرق عربية وكورال القسم الشرقي في الكونسرفتوار، أمسية موسيقية غنائية على مسرح مهرجان أهدنيات الدولي، بدعوة من رئيسة مركز الموسيقى العالي للموسيقى (الكونسرفتوار) المؤلفة الموسيقية هبة القواس بالاشتراك مع مركز مشروع أجيال الذي يحتضن فرعاً له في كفرحاتا -
زغرتا
.
Advertisement
وتميز أيضاً بمشاركة عاشق الكمان الفنان جهاد عقل وغناء منفرد للفنانة
نديم
عواد
.
شارك في الحضور النائب طوني
فرنجية
وزوجته لين زيدان، رئيسة مشروع مركز "أجيال" ماريان سركيس،
رئيس اتحاد
بلديات زغرتا والقضاء بسام هيكل، نقيب أطباء
الشمال
الدكتور أبراهيم المقدسي، رئيس بلدية زغرتا - اهدن بيارو زخيا الدويهي وعدد كبير من رؤساء بلديات قرى وبلدات زغرتا ، نقيبة المحامين السابقة ماري تراز القوال ، الفنان رودي رحمة ، جمعيات وفعاليات.
البرنامج الموسيقي تميز بمضمونه مع أكثر من
ستين
عازفاً وكورساً بقيادة المايسترو أندريه الحاج الذي قاد العازفين والكورال والجمهور عزفاً وأنشاداً ، كذلك أداء جهاد عقل الملفت على آلة الكمان وأطلالة الفنانة ندين عواد الراقية وما غنته للعندليب الاسمر عبد الحليم حافظ من أغنيات.
الحصة الاكبر من البرنامج الموسيقي - الغنائي على مدى ساعة ونصف كان لفيروز والرحابنة وعبد الحليم حافظ بأستثناء راجع يتعمر لزكي ناصيف وتعلا وتتعمر يا دار لايلي شويري وصباح.
يذكر أن الدخول كان مجانياً.
مواضيع ذات صلة
سيُكلف 55 مليون دولار.. "عروس" بيزوس المُثيرة تتألق في أول ليلة من احتفالات زفافها في إيطاليا (صور)
Lebanon 24
سيُكلف 55 مليون دولار.. "عروس" بيزوس المُثيرة تتألق في أول ليلة من احتفالات زفافها في إيطاليا (صور)
20/07/2025 17:06:14
20/07/2025 17:06:14
Lebanon 24
Lebanon 24
الأوركسترا الشرق - عربية ومتحف نابو يحتفيان بذكرى أم كلثوم
Lebanon 24
الأوركسترا الشرق - عربية ومتحف نابو يحتفيان بذكرى أم كلثوم
20/07/2025 17:06:14
20/07/2025 17:06:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أمسية موسيقية في الكنيسة الأرمنية الإنجيلية - بيروت أحيتها الأوركسترا اللبنانية للموسيقى الشرق - عربية
Lebanon 24
أمسية موسيقية في الكنيسة الأرمنية الإنجيلية - بيروت أحيتها الأوركسترا اللبنانية للموسيقى الشرق - عربية
20/07/2025 17:06:14
20/07/2025 17:06:14
Lebanon 24
Lebanon 24
مستشار المرشد الإيراني علي شمخاني: المفاوضات وسيلة للتقدم والحفاظ على المصالح الوطنية لا للخنوع والاستسلام
Lebanon 24
مستشار المرشد الإيراني علي شمخاني: المفاوضات وسيلة للتقدم والحفاظ على المصالح الوطنية لا للخنوع والاستسلام
20/07/2025 17:06:14
20/07/2025 17:06:14
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
فنون ومشاهير
تابع
قد يعجبك أيضاً
هل تتأجل الإنتخابات النيابية؟
Lebanon 24
هل تتأجل الإنتخابات النيابية؟
10:01 | 2025-07-20
20/07/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الحاج حسن: المشروع الأميركي- الإسرائيلي يُهدّد المنطقة
Lebanon 24
الحاج حسن: المشروع الأميركي- الإسرائيلي يُهدّد المنطقة
10:01 | 2025-07-20
20/07/2025 10:01:14
Lebanon 24
Lebanon 24
الخير: شراكتنا الوطنية صمام أمان في وجه الفتن
Lebanon 24
الخير: شراكتنا الوطنية صمام أمان في وجه الفتن
09:36 | 2025-07-20
20/07/2025 09:36:59
Lebanon 24
Lebanon 24
"حرب بقاء" بين وزيرة التربية والمعلمين؟
Lebanon 24
"حرب بقاء" بين وزيرة التربية والمعلمين؟
09:30 | 2025-07-20
20/07/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
انطلاق الحملة البيئية السنوية لتنظيف قاع بحر صور
Lebanon 24
انطلاق الحملة البيئية السنوية لتنظيف قاع بحر صور
09:17 | 2025-07-20
20/07/2025 09:17:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
على أوتوستراد خلدة... هذا ما يجري
Lebanon 24
على أوتوستراد خلدة... هذا ما يجري
02:33 | 2025-07-20
20/07/2025 02:33:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان من "القرض الحسن".. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
بيان من "القرض الحسن".. هذا ما جاء فيه
14:10 | 2025-07-19
19/07/2025 02:10:23
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن الرواتب والعسكريين.. إعلان من وزير المال
Lebanon 24
آخر خبر عن الرواتب والعسكريين.. إعلان من وزير المال
13:20 | 2025-07-19
19/07/2025 01:20:38
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا ينتظر لبنان خلال 90 يوماً؟ تقريرٌ إسباني يكشف!
Lebanon 24
ماذا ينتظر لبنان خلال 90 يوماً؟ تقريرٌ إسباني يكشف!
15:30 | 2025-07-19
19/07/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لنصرالله بشأن السويداء.. شاهدوا ماذا قال
Lebanon 24
فيديو لنصرالله بشأن السويداء.. شاهدوا ماذا قال
16:30 | 2025-07-19
19/07/2025 04:30:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
10:01 | 2025-07-20
هل تتأجل الإنتخابات النيابية؟
10:01 | 2025-07-20
الحاج حسن: المشروع الأميركي- الإسرائيلي يُهدّد المنطقة
09:36 | 2025-07-20
الخير: شراكتنا الوطنية صمام أمان في وجه الفتن
09:30 | 2025-07-20
"حرب بقاء" بين وزيرة التربية والمعلمين؟
09:17 | 2025-07-20
انطلاق الحملة البيئية السنوية لتنظيف قاع بحر صور
09:04 | 2025-07-20
الحريري استمعت لمطالب سائقي الشاحنات وعربات "التوك توك"
فيديو
بالفيديو: هل تذكرون قلعة "حلّها واحتلها"... هذا ما يحصل فيها
Lebanon 24
بالفيديو: هل تذكرون قلعة "حلّها واحتلها"... هذا ما يحصل فيها
14:50 | 2025-07-19
20/07/2025 17:06:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أيام على وفاة طليقها.. روبي تغني وترقص مع أحمد سعد (فيديو)
Lebanon 24
بعد أيام على وفاة طليقها.. روبي تغني وترقص مع أحمد سعد (فيديو)
02:19 | 2025-07-17
20/07/2025 17:06:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد دخوله السجن وتعرّضه لأزمة صحية.. نجم "سوبر ستار" الشهير يعود بعد غياب شاهدوا كم تغير (فيديو)
Lebanon 24
بعد دخوله السجن وتعرّضه لأزمة صحية.. نجم "سوبر ستار" الشهير يعود بعد غياب شاهدوا كم تغير (فيديو)
02:20 | 2025-07-16
20/07/2025 17:06:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24