الخازن اتصل بشيخ العقل: نؤيد مواقفه الوطنية الجامعة وسط الظروف الدقيقة

اتصل الوزير السابق بشيخ العقل لطائفة الشيخ ، عبر فيه عن أحر تعازيه ومواساته بشهداء محافظة الأبرار الذين ارتقوا دفاعا عن كرامة مجتمعهم وحقهم في الحياة الحرة الكريمة.

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وأكد "تأييده الكامل لمواقفه الوطنية الجامعة، التي تجسد أسمى معاني والوحدة الوطنية في هذه الظروف الدقيقة"، معبراً عن "وقوفه الثابت إلى جانبه في كل ما يحفظ كرامة الوطن ووحدة أبنائه".