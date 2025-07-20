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لبنان

الخازن اتصل بشيخ العقل: نؤيد مواقفه الوطنية الجامعة وسط الظروف الدقيقة

Lebanon 24
20-07-2025 | 04:47
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اتصل الوزير السابق وديع الخازن بشيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى، عبر فيه عن أحر تعازيه ومواساته بشهداء محافظة السويداء الأبرار الذين ارتقوا دفاعا عن كرامة مجتمعهم وحقهم في الحياة الحرة الكريمة.
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وأكد الخازن "تأييده الكامل لمواقفه الوطنية الجامعة، التي تجسد أسمى معاني الحكمة والوحدة الوطنية في هذه الظروف الدقيقة"، معبراً عن "وقوفه الثابت إلى جانبه في كل ما يحفظ كرامة الوطن ووحدة أبنائه".
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