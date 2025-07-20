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لبنان

مُصابة بطلقة نارية.. "جثة" داخل متجر في عكار!

Lebanon 24
20-07-2025 | 04:21
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عُثر على المدعو "ق.ش" جثة هامدة مصاباً بطلق ناري داخل محل والده في مفرق مجدلا - عكار
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وعلى الفور، حضرت القوى الأمنية والأدلة الجنائية إلى المكان وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادثة وأسباب الوفاة.
 
وعلى الأثر، جرى نقل الجثة إلى مستشفى حلبا الحكومي، وقد عُلم أنّ القتيل من بلدة وادي الجاموس.
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