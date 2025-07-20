مُصابة بطلقة نارية.. "جثة" داخل متجر في عكار!

عُثر على المدعو "ق.ش" جثة هامدة مصاباً بطلق ناري داخل محل والده في مفرق مجدلا - .

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وعلى الفور، حضرت القوى الأمنية والأدلة الجنائية إلى المكان وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادثة وأسباب الوفاة.

وعلى الأثر، جرى نقل الجثة إلى الحكومي، وقد عُلم أنّ القتيل من بلدة .