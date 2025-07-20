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لبنان

الراعي: لبنان بحاجة إلى قادة يتكلمون قليلاً ويعملون كثيراً

Lebanon 24
20-07-2025 | 04:57
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ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، اليوم الأحد، قدّاس عيد مار شربل في دير مار مارون - عنايا، بحضور رئيس الجمهورية جوزاف عون وعقيلته السيّدة نعمت عون.
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وألقى البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي عظة توجه فيها إلى الرئيس عون قائلاً: "حضوركم اليوم تأكيد على أنّ لبنان ورغم كلّ شيء لا يزال قائماً على ركيزتين أساسيتين هما الله وقدّيسيه. نصلّي ليزيدكم الله صبراً وحكمة في قيادة لبنان الذي يمرّ بظروف دقيقة وصعبة تستدعي الرويّة في حلّها وأنتم تؤمنون بذلك ومن أجله تعملون".
 
وتابع: "فخامة الرئيس.. إنَّ زيارتكم التقوية بارقة رجاء ان لبنان بحاجة إلى قادة مثل شربل والياس يتكلمون قليلا ويعملون كثيرا في زمن يعيش لبنان ارتجاجات سياسية يقول شربل لكل مسؤول ارجعوا إلى القرار الواضح والصريح وإلى الخير العام في ظل ما نشهده من حولنا".
 
وأكمل: "المادة 112 من القانون الانتخابي الحالي عملية إقصاء للمنتشرين فاستحداث ست مقاعد مخالف للمساواة في الحقوق بين المقيمين والمنتشرين. لذلك، ومن أجل حماية الوحدة الداخلية، لا بدّ من إلغاء المادة 112 من قانون الانتخاب الحالي".
 
وأضاف: "لبنان بحاجة إلى قادة يتكلّمون قليلاً ويعملون كثيراً ولا يسعون إلى المجد الشخصي بل إلى العمل بصمت".
 
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