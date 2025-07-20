الراعي: لبنان بحاجة إلى قادة يتكلمون قليلاً ويعملون كثيراً

ترأس البطريرك الكاردينال ، اليوم الأحد، قدّاس عيد مار شربل في دير مار مارون - عنايا، بحضور رئيس الجمهورية وعقيلته السيّدة نعمت

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وألقى البطريرك الماروني عظة توجه فيها إلى قائلاً: "حضوركم اليوم تأكيد على أنّ ورغم كلّ شيء لا يزال قائماً على ركيزتين أساسيتين هما الله وقدّيسيه. نصلّي ليزيدكم الله صبراً وحكمة في قيادة لبنان الذي يمرّ بظروف دقيقة وصعبة تستدعي الرويّة في حلّها وأنتم تؤمنون بذلك ومن أجله تعملون".

وتابع: "فخامة الرئيس.. إنَّ زيارتكم التقوية بارقة رجاء ان لبنان بحاجة إلى قادة مثل شربل والياس يتكلمون قليلا ويعملون كثيرا في زمن يعيش لبنان ارتجاجات سياسية يقول شربل لكل مسؤول ارجعوا إلى القرار الواضح والصريح وإلى الخير العام في ظل ما نشهده من حولنا".

وأكمل: "المادة 112 من الحالي عملية إقصاء للمنتشرين فاستحداث ست مقاعد مخالف للمساواة في الحقوق بين المقيمين والمنتشرين. لذلك، ومن أجل حماية الوحدة الداخلية، لا بدّ من إلغاء المادة 112 من قانون الانتخاب الحالي".

وأضاف: "لبنان بحاجة إلى قادة يتكلّمون قليلاً ويعملون كثيراً ولا يسعون إلى المجد الشخصي بل إلى العمل بصمت".