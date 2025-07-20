Advertisement

لبنان

كرامي: لبنان ما زال يملك مؤسسات تستحق الرهان

Lebanon 24
20-07-2025 | 05:24
A-
A+
Doc-P-1394136-638886111421180321.jpg
Doc-P-1394136-638886111421180321.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نظمت متوسطة سحمر الرسمية الأولى، احتفال تخريج للناجحين في الإمتحانات الرسمية وتكريم المتفوقين فيها، برعاية وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي. وحضر الاحتفال النائب قبلان قبلان، النائب إيهاب حمادة، مسؤول "حزب الله" في البقاع الغربي هشام حسن، مسؤول منطقة البقاع الغربي في "أمل" هادي الحرشي، قائمقام راشيا نبيل المصري، رئيس اتحاد بلديات البحيرة اسكندر بركة، رئيس بلدية سحمر محمد الخشن، مدراء مدارس وثانويات ومعاهد ومؤسسات تربوية رسمية وخاصة، فاعليات تربوية واجتماعية، رئيس لجنة الأهل بلال قمر، مخاتير، أهالي المكرمين وحشد من الأهالي والمكرمين، في باحة المدرسة في بلدة سحمر.
Advertisement

بعد النشيد الوطني وفقرات فنية ومسرحية من وحي المناسبة، قالت وزيرة التربية: "أنا سعيدة جدا بوجودي بينكم في سحمر ، وأشكر إدارة المدرسة على إصرارها وتشجيعها لي لكي أكون معكم ، لنحتفي معا بإنجاز هذا العام الدراسي بنشاط يسمه النجاح والتفوق. بالنسبة لي احتفالكم هو صورة من أبهى صور المقاومة والصمود، لأنه يعبر للعالم كيف أن وطننا، رغم كل الظروف الصعبة التي مرت عليه، ما زال يؤمن بالعلم كأداة للتميز والتجدد والنهضة الدائمة".

أضافت: "الطالب هو بوصلة رؤيتنا في وزارة التربية والتعليم العالي، وهو المحور الذي تدور حوله كل جهودنا، من السياسات إلى المشاريع. نحن في وزارة التربية نؤمن بأن الطلاب في لبنان لا يستحقون فقط تعليما جيدا، بل بينة آمنة، محفزة، دامجة، تزرع فيهم الانتماء، وتربطهم بمجتمعهم، وتمنحهم مساحات حقيقية للتعلم، والنمو، والمشاركة".

وتابعت مخاطبة أولياء الطلاب: "يحق لكم أن ترفعوا رؤوسكم عاليا، لأن انتماءكم لهذه المدرسة هو شهادة على قدرتكم أن تحلموا وتحققوا، حتى في الظروف الصعبة. أنتم خريجو مدرسة رائدة، لا تتلكأ وراء واقعها، بل تصنع مستقبلها، مدرسة يشار إليها بالبنان، ويعول عليها في استعادة مكانة التعليم الرسمي كركيزة لبناء الوطن".

وختمت شاكرة إدارة المدرسة: "باسمي وباسم زملائي في وزارة التربية، أبارك لمتوسطة سحمر الرسمية، إدارتها وهيئتها التعليمية ، وطلابها، وأهاليها، على روح المبادرة، والانفتاح، والالتزام، إنجازاتكم اليوم هي دليل على أن المدرسة الرسمية قادرة على النهوض، وعلى أن لبنان ما زال يملك مؤسسات تستحق الرهان. كل الامتنان للهيئة التعليمية على جهودهم في هذه الظروف القاسية، كل التقدير للأهالي ولأبناء منطقة سحمر على ثقتهم بالمدرسة الرسمية وشراكتهم مع هذه المدرسة المتميزة".

 

خليل قمر

بدوره مدير المدرسة خليل قمر قال: "من مدرسة سحمر الأولى التي أثبتت بأنها رغم تواضع الإمكانيات تتسع لكل الأحلام وتتفتح على كل الآفاق ومحط كل الآمال مدرسة آمنت بتجاوز المعوقات في السير نحو التميز الذي صار سمة من سماتها فتفوقت وتألقت وأطلقت وأضحت تحصل المراتب الأولى في نتائج الامتحانات الرسمية لسنوات طوال وكانت الأولى في اعتماد أحدث طرائق التدريس ومواكبة التطور عبر اعتماد تكنولوجيا التعليم وكانت الأولى من بين المدارس التي اعتمدت كمدرسة دامجة لتأمين تعلم الجميع دون تمييز، وكانت الأولى التي اختيرت لتطبيق برنامج التعليم الرقمي والذي أطلقته وزارة التربية مع الوكالة الألمانية  GIZ على أمل استكمال تطبيق هذا البرنامج وختامها كانت الأولى وكانت من المدارس التي كان لها شرف اختيارها والمباشرة بتطبيق برنامج البكالوريا الدولية BYP ".

أضاف: "تجربتنا الشاقة والشيقة في مسيرة التعليم الرسمي ليست مجرد قصة صمود بل هي حكاية انتصار حكاية انتصار على كافة الصعوبات والمعوقات التي لسنا في وارد تردادها هذه الصعوبات التي لسنا في وارد تردادها وهي كثيرة ومعالي الوزيرة تعرف البروتوكول لناحية وضع الصناديق وتأمين الأموال اللازمة وأوضاع المتعاقدين بكافة مسمياتهم لناحية تأمين الاستقرار الوظيفي والعيش الكريم وهم أضحوا عماد المدرسة الرسمية وضمان استمرارها وتفوقها، ومن هنا نفخر أن مدرستنا وكل معلميها من المتعاقدين هي الرهان بأن التعليم الرسمي حين يروى بإخلاص يثمر تميزا ويبقى النوع الذي لا ينضب من العطاء والتألق وهذا النجاح والتميز الذي يجمعنا كان نتاج جهد متواصل وتكاتف عائلي بين أسرة المدرسة المتكاملة من إداريين ومعلمين وعاملين وأهل وطلاب وكل من بذل وقته ليصنع هذا الإنجاز".

وختم: "من هنا أتوجه بأسمى آيات التقدير لصناع هذا المجد الجنود المضحون والمتفانون في أداء رسالتهم رغم شظف العيش".

 

بعد ذلك، قدم مدير المدرسة درعا تقديرية لكرامي عربون شكر وتقدير على جهودها التربوية وعلى اهتمامها ورعايتها الخاصة لمدرسة سحمر الرسمية، ولوحة فنية فيها خريطة لبنان الكاملة. ثم قدمت وزيرة التربية باسم المدرسة دروعا تقديرية لعدد من الأساتذة الذين انتهت خدماتهم في المدرسة بالاضافة إلى تكريم مجلس الأهل. ثم كان توزيع الإفادات التقديرية على المكرمين.
مواضيع ذات صلة
هاشم في ذكرى استشهاد الرئيس كرامي: ما زال رغم الغياب مثالاً لرجل الدولة
lebanon 24
20/07/2025 17:07:04 Lebanon 24 Lebanon 24
كرامي: بيان المؤسسة العسكرية يجسّد قدرة لبنان وجيشه على خوض التحديات
lebanon 24
20/07/2025 17:07:04 Lebanon 24 Lebanon 24
في عيد قوى الامن.. سلام: الرهان باقٍ على ضباطها وعناصرها في ترسيخ الاستقرار وحماية مؤسسات الدولة
lebanon 24
20/07/2025 17:07:04 Lebanon 24 Lebanon 24
المدير العامّ لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله: الرهان على مؤسّسة قوى الأمن ضمانة لأمن الناس والمجتمع فكونوا بحجم المسؤولية
lebanon 24
20/07/2025 17:07:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:01 | 2025-07-20
10:01 | 2025-07-20
09:36 | 2025-07-20
09:30 | 2025-07-20
09:17 | 2025-07-20
09:04 | 2025-07-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24