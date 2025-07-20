احتفال تكريمي لشميطلي

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أقيم احتفال تكريمي لأمين عام السفير هاني شميطلي، بدعوة من أديب بساتنه في دارته بالجبل، بحضور مفتي الجمهورية الشيخ والرئيس والسفير السعودي وليد ورئيس " الكرامة" النائب فيصل كرامي ونواب وشخصيات.وتحدث بساتنة عن مزايا شميطلي لما يتمتع به من "مناقبية ديبلوماسية وأخلاقية وعلمية وإدارية". ونوه بشميطلي، متمنيا له التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة "باعتبار انه أينما حل يثمر ويترك بصمات دامغة يشهد له بها في ومرافقها العامة".وشكر شميطلي صاحب الدعوة ودريان والحضور، واكد انتمائه الراسخ لمفهوم الدولة.