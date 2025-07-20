في القبة... تعرّض للطعن خلال إشكال

أفادت مندوبة " عن وقوع إشكال في شارع إبن سينا في - ، أُصيب فيه ط.ع بعد تعرّضه للطعن بواسطة سكين.

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وعُلِمَ أنّ ط.ع أُصيب بجروحٍ طفيفة.