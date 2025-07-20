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لبنان

في القبة... تعرّض للطعن خلال إشكال

Lebanon 24
20-07-2025 | 06:01
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أفادت مندوبة "لبنان 24 عن وقوع إشكال في شارع إبن سينا في القبة - طرابلس، أُصيب فيه ط.ع بعد تعرّضه للطعن بواسطة سكين.
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وعُلِمَ أنّ ط.ع أُصيب بجروحٍ طفيفة.
 
 
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