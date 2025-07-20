Advertisement

لبنان

خلف وجّه نداءً أخويّاً إلى الأهل في جنوب سوريا

Lebanon 24
20-07-2025 | 06:23
A-
A+
Doc-P-1394153-638886147229897288.jpg
Doc-P-1394153-638886147229897288.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وجه النائب ملحم خلف بيانا إلى أهالي جنوب سوريا، جاء فيه: "أنا لبناني عايشت أهوال الحرب الأهلية، وأعرف تماما أن الفتنة تبدأ بكلمة أو برصاصة… لكنها لا تنتهي إلا بعد سنين طويلة من الدماء وكثير من الندم".
Advertisement

وأضاف: "ما يجري اليوم بين أبناء الوطن الواحد في سوريا مؤلم، وخطره لا يصيب طرفا دون آخر. حين تنتصر الفتنة، يخسر الجميع. الحرب لا تنهي الخلاف بل تعمقه، ولا حل إلا على طاولة الحوار والعيش المشترك، لا في ساحات القتال".

وختم البيان قائلا: "أوقفوا النار. أصغوا إلى صوت العقل. عودوا إلى بعضكم البعض، قبل أن تفرض الحلول على أنقاض ما يمكن إنقاذه اليوم من أخ مجرب، لا متدخل".
مواضيع ذات صلة
نداء من أهالي ممفيس لوقف مشروع كمبيوتر ماسك العملاق "كولوسوس"
lebanon 24
20/07/2025 17:07:40 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الداخلية الكويتي: العلاقة بين لبنان والكويت هي الأقرب وتجمعنا روابط تاريخية وأخوية متينة
lebanon 24
20/07/2025 17:07:40 Lebanon 24 Lebanon 24
"برالياس تجمعنا": لقاء أخوي بحضور شخصيات دينية واجتماعية بارزة
lebanon 24
20/07/2025 17:07:40 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: لقاء أخوي مع الرئيس الفلسطيني
lebanon 24
20/07/2025 17:07:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:01 | 2025-07-20
10:01 | 2025-07-20
09:36 | 2025-07-20
09:30 | 2025-07-20
09:17 | 2025-07-20
09:04 | 2025-07-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24