خلف وجّه نداءً أخويّاً إلى الأهل في جنوب سوريا

Advertisement

وجه النائب بيانا إلى أهالي ، جاء فيه: "أنا لبناني عايشت أهوال ، وأعرف تماما أن الفتنة تبدأ بكلمة أو برصاصة… لكنها لا تنتهي إلا بعد سنين طويلة من الدماء وكثير من الندم".وأضاف: "ما يجري اليوم بين أبناء الوطن الواحد في مؤلم، وخطره لا يصيب طرفا دون آخر. حين تنتصر الفتنة، يخسر الجميع. الحرب لا تنهي الخلاف بل تعمقه، ولا حل إلا على طاولة الحوار والعيش المشترك، لا في ساحات القتال".وختم البيان قائلا: "أوقفوا النار. أصغوا إلى صوت العقل. عودوا إلى بعضكم البعض، قبل أن تفرض الحلول على أنقاض ما يمكن إنقاذه اليوم من أخ مجرب، لا متدخل".