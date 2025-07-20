عراك وتضارب داخل نادٍ رياضيّ

أفادت مندوبة " " عن وقوع إشكال بين عددٍ من الشبان داخل أحد النوادي الرياضيّة في منطقة الضم والفرز في .

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وقد تطوّر الإشكال إلى عراك وتضارب بالأيدي، من دون وقوع إصابات.