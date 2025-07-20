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لبنان

عراك وتضارب داخل نادٍ رياضيّ

Lebanon 24
20-07-2025 | 07:10
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع إشكال بين عددٍ من الشبان داخل أحد النوادي الرياضيّة في منطقة الضم والفرز في طرابلس.
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وقد تطوّر الإشكال إلى عراك وتضارب بالأيدي، من دون وقوع إصابات.
 
 
 
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