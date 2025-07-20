العشاء القروي لكشافة الجراح في رأس بعلبك لمناسبة عيد مار الياس

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أقامت ، العشاء القروي السنوي في مجمعها الكشفي في البلدة لمناسبة عيد ، حضره ، ومخاتير البلدة وجمعيات نسائية وكشفية. وأحيا الاحتفال الفنان .بداية عزفت موسيقى الكشافة النشيد الوطني ونشيد الكشاف، وألقت القائدة سماهر أنطون كلمة الكشاف، مشددة على أن "المكان ليس مجرد بناء، بل هو رمز للأمل والوفاء والمسؤولية والعمل التطوعي المنظم".وللمناسبة أقامت رعية رأس مسيرة إنطلقت من ساحة البلدة وصولا إلى تقدمها كاهن الرعية الأب إبراهيم نعمو وتخلل المسيرة تراتيل دينية من وحي المناسبة.