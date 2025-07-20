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لبنان

العشاء القروي لكشافة الجراح في رأس بعلبك لمناسبة عيد مار الياس

Lebanon 24
20-07-2025 | 07:51
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أقامت جمعية كشافة الجراح رأس بعلبك، العشاء القروي السنوي في مجمعها الكشفي في البلدة لمناسبة عيد مار الياس، حضره النائب أنطوان حبشي، رئيس المجلس البلدي سليم نصرالله ومخاتير البلدة وجمعيات نسائية وكشفية. وأحيا الاحتفال الفنان عاصي بيطار.
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بداية عزفت موسيقى الكشافة النشيد الوطني ونشيد الكشاف، وألقت القائدة سماهر أنطون كلمة الكشاف، مشددة على أن "المكان ليس مجرد بناء، بل هو رمز للأمل والوفاء والمسؤولية والعمل التطوعي المنظم".

وللمناسبة أقامت رعية رأس بعلبك مسيرة إنطلقت من ساحة البلدة وصولا إلى كنيسة مار الياس تقدمها كاهن الرعية الأب إبراهيم نعمو وتخلل المسيرة تراتيل دينية من وحي المناسبة.

 
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