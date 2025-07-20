ناصر الدين تفقد مصنع "فارمالاين" واطلع على أحدث التقنيات المعتمدة في تصنيع الدواء

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زار العامة الدكتور راكان مصنع "فارمالاين" في نهر ، الحائز على شهادة GMP من ووزارات الصحة في والمشرق العربي الى جانب شهادة EU GMP المعتمدة من .وكان في استقباله رئيس مجلس إدارة مجموعة "ماليا غروب" جاك صرّاف، لفارمالاين ورئيسة نقابة مصانع الأدوية في الدكتورة كارول أبي كرم، أمين صندوق النقابة طارق طبارة، إلى جانب عدد من فريق عمل المصنع، بحضور مستشاري الوزير الدكتور محمود زلزلي والدكتورة سوزان .وخلال جولته في أقسام المصنع، اطّلع الوزير ناصر الدين على أحدث التقنيات والتجهيزات المُعتمدة في تصنيع الدواء، كما تفقّد المختبرات والقدرات الفنية لفريق العمل. وأثنى الوزير ناصر الدين على ما عاينه من مستوى تقني وإنتاجي ومعايير النوعية المعتمدة في مصنع "فارمالاين".وفي ختام الزيارة، قدّم صرّاف درعًا تكريمية إلى وزير الصحة يجسد الأرزة ، كما قدم دروعًا لفريق عمله.