30
o
بيروت
32
o
طرابلس
30
o
صور
31
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
31
o
النبطية
30
o
زحلة
31
o
بعلبك
30
o
بشري
29
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
ناصر الدين تفقد مصنع "فارمالاين" واطلع على أحدث التقنيات المعتمدة في تصنيع الدواء
Lebanon 24
20-07-2025
|
08:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
زار
وزير الصحة
العامة الدكتور راكان
ناصر الدين
مصنع "فارمالاين" في نهر
ابراهيم
، الحائز على شهادة GMP من
وزارة الصحة اللبنانية
ووزارات الصحة في
الخليج
والمشرق العربي الى جانب شهادة EU GMP المعتمدة من
الاتحاد الأوروبي
.
Advertisement
وكان في استقباله رئيس مجلس إدارة مجموعة "ماليا غروب" جاك صرّاف،
المدير العام
لفارمالاين ورئيسة نقابة مصانع الأدوية في
لبنان
الدكتورة كارول أبي كرم، أمين صندوق النقابة طارق طبارة، إلى جانب عدد من فريق عمل المصنع، بحضور مستشاري الوزير الدكتور محمود زلزلي والدكتورة سوزان
فرحات
.
وخلال جولته في أقسام المصنع، اطّلع الوزير ناصر الدين على أحدث التقنيات والتجهيزات المُعتمدة في تصنيع الدواء، كما تفقّد المختبرات والقدرات الفنية لفريق العمل. وأثنى الوزير ناصر الدين على ما عاينه من مستوى تقني وإنتاجي ومعايير النوعية المعتمدة في مصنع "فارمالاين".
وفي ختام الزيارة، قدّم صرّاف درعًا تكريمية إلى وزير الصحة يجسد الأرزة
اللبنانية
، كما قدم دروعًا لفريق عمله.
مواضيع ذات صلة
ناصر الدين: وزارة الصحة ملتزمة بضمان جودة الدواء
Lebanon 24
ناصر الدين: وزارة الصحة ملتزمة بضمان جودة الدواء
20/07/2025 17:08:37
20/07/2025 17:08:37
Lebanon 24
Lebanon 24
ناصر الدين: سنطلق حملة وطنية ضد الدواء المزوّر والمهرب
Lebanon 24
ناصر الدين: سنطلق حملة وطنية ضد الدواء المزوّر والمهرب
20/07/2025 17:08:37
20/07/2025 17:08:37
Lebanon 24
Lebanon 24
ناصر الدين: نعمل على إطلاق ورشة إصلاح وتطوير لقطاع الدواء
Lebanon 24
ناصر الدين: نعمل على إطلاق ورشة إصلاح وتطوير لقطاع الدواء
20/07/2025 17:08:37
20/07/2025 17:08:37
Lebanon 24
Lebanon 24
ناصر الدين: نسعى لتأمين حماية اللبنانيين بالدواء العالي الجودة
Lebanon 24
ناصر الدين: نسعى لتأمين حماية اللبنانيين بالدواء العالي الجودة
20/07/2025 17:08:37
20/07/2025 17:08:37
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
هل تتأجل الإنتخابات النيابية؟
Lebanon 24
هل تتأجل الإنتخابات النيابية؟
10:01 | 2025-07-20
20/07/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الحاج حسن: المشروع الأميركي- الإسرائيلي يُهدّد المنطقة
Lebanon 24
الحاج حسن: المشروع الأميركي- الإسرائيلي يُهدّد المنطقة
10:01 | 2025-07-20
20/07/2025 10:01:14
Lebanon 24
Lebanon 24
الخير: شراكتنا الوطنية صمام أمان في وجه الفتن
Lebanon 24
الخير: شراكتنا الوطنية صمام أمان في وجه الفتن
09:36 | 2025-07-20
20/07/2025 09:36:59
Lebanon 24
Lebanon 24
"حرب بقاء" بين وزيرة التربية والمعلمين؟
Lebanon 24
"حرب بقاء" بين وزيرة التربية والمعلمين؟
09:30 | 2025-07-20
20/07/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
انطلاق الحملة البيئية السنوية لتنظيف قاع بحر صور
Lebanon 24
انطلاق الحملة البيئية السنوية لتنظيف قاع بحر صور
09:17 | 2025-07-20
20/07/2025 09:17:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
على أوتوستراد خلدة... هذا ما يجري
Lebanon 24
على أوتوستراد خلدة... هذا ما يجري
02:33 | 2025-07-20
20/07/2025 02:33:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان من "القرض الحسن".. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
بيان من "القرض الحسن".. هذا ما جاء فيه
14:10 | 2025-07-19
19/07/2025 02:10:23
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن الرواتب والعسكريين.. إعلان من وزير المال
Lebanon 24
آخر خبر عن الرواتب والعسكريين.. إعلان من وزير المال
13:20 | 2025-07-19
19/07/2025 01:20:38
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا ينتظر لبنان خلال 90 يوماً؟ تقريرٌ إسباني يكشف!
Lebanon 24
ماذا ينتظر لبنان خلال 90 يوماً؟ تقريرٌ إسباني يكشف!
15:30 | 2025-07-19
19/07/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لنصرالله بشأن السويداء.. شاهدوا ماذا قال
Lebanon 24
فيديو لنصرالله بشأن السويداء.. شاهدوا ماذا قال
16:30 | 2025-07-19
19/07/2025 04:30:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
10:01 | 2025-07-20
هل تتأجل الإنتخابات النيابية؟
10:01 | 2025-07-20
الحاج حسن: المشروع الأميركي- الإسرائيلي يُهدّد المنطقة
09:36 | 2025-07-20
الخير: شراكتنا الوطنية صمام أمان في وجه الفتن
09:30 | 2025-07-20
"حرب بقاء" بين وزيرة التربية والمعلمين؟
09:17 | 2025-07-20
انطلاق الحملة البيئية السنوية لتنظيف قاع بحر صور
09:04 | 2025-07-20
الحريري استمعت لمطالب سائقي الشاحنات وعربات "التوك توك"
فيديو
بالفيديو: هل تذكرون قلعة "حلّها واحتلها"... هذا ما يحصل فيها
Lebanon 24
بالفيديو: هل تذكرون قلعة "حلّها واحتلها"... هذا ما يحصل فيها
14:50 | 2025-07-19
20/07/2025 17:08:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أيام على وفاة طليقها.. روبي تغني وترقص مع أحمد سعد (فيديو)
Lebanon 24
بعد أيام على وفاة طليقها.. روبي تغني وترقص مع أحمد سعد (فيديو)
02:19 | 2025-07-17
20/07/2025 17:08:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد دخوله السجن وتعرّضه لأزمة صحية.. نجم "سوبر ستار" الشهير يعود بعد غياب شاهدوا كم تغير (فيديو)
Lebanon 24
بعد دخوله السجن وتعرّضه لأزمة صحية.. نجم "سوبر ستار" الشهير يعود بعد غياب شاهدوا كم تغير (فيديو)
02:20 | 2025-07-16
20/07/2025 17:08:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24