قوى الأمن توقف مطلوبًا في الحمراء (صورة)

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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ العامّة البلاغ التّالي:في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الجرائم على كل الأراضي ، ولا سيّما تلك المُتعلّقة بعمليّات السّرقة والنّشل والسّلب.بتاريخ 13-07-2025، اشتبهت دوريّة من مفرزة استقصاء في وحدة شرطة بيروت حوالى السّاعة ٢٣:٤٥ بشخص، وهو يحاول سرقة درّاجة آلية نوع “سوزوكي ١٢٥” مركونة في محلّة الحمراء، حيث تمّ توقيفه بالجرم المشهود، ويدعى:– ن. ز. (مواليد عام ١٩٨٥، لبناني) مطلوب بموجب /3/ مذكّرات عدلية بجرم تجارة مخدّرات، وتتضمّن غرامة مالية قدرها /100/ مليون ، وحكمًا بالسجن المؤبّد.وبتفتيشه، ضُبِطَ بحوزته عدد من المفاتيح التي يستخدمها في عمليات السرقة.أعيدت الدرّاجة إلى مالكها، وأودع الموقوف القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة المختصّ.