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لبنان

قوى الأمن توقف مطلوبًا في الحمراء (صورة)

Lebanon 24
20-07-2025 | 08:33
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
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في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الجرائم على كل الأراضي اللبنانية، ولا سيّما تلك المُتعلّقة بعمليّات السّرقة والنّشل والسّلب.

 بتاريخ 13-07-2025، اشتبهت دوريّة من مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت حوالى السّاعة ٢٣:٤٥ بشخص، وهو يحاول سرقة درّاجة آلية نوع “سوزوكي ادريس ١٢٥” مركونة في محلّة الحمراء، حيث تمّ توقيفه بالجرم المشهود، ويدعى:

– ن. ز. (مواليد عام ١٩٨٥، لبناني) مطلوب بموجب /3/ مذكّرات عدلية بجرم تجارة مخدّرات، وتتضمّن غرامة مالية قدرها /100/ مليون ليرة لبنانية، وحكمًا بالسجن المؤبّد.

وبتفتيشه، ضُبِطَ بحوزته عدد من المفاتيح التي يستخدمها في عمليات السرقة.

أعيدت الدرّاجة إلى مالكها، وأودع الموقوف القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.
 
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