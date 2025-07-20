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لبنان

تأهيل المياه في حديقة الاب سمعان عاقلة في اهدن

Lebanon 24
20-07-2025 | 08:45
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أبدى أهالي اهدن ارتياحهم للطريقة التي تمت فيها أعمال تأهيل المياه في حديقة الاب المرحوم سمعان العاقلة، والتي تشكل مصدراً مائياً أساسياً لقسم من الاهالي في الصيف والشتاء، لتعبئة غالونات المياه العذبة.
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وكانت فرق الصيانة في مؤسسة مياه لبنان الشمالي دائرة زغرتا - مكتب اهدن، بالتعاون مع بلدية زغرتا - اهدن على مدى ثلاثة أيام أجروا التصليحات على الامدادات التي كانت تعاني من الشح والاعطال حتى عادت المياه قوية، ومنعاً لهدرها جرى تركيب حنفيات عديدة.

ودعت بلدية زغرتا - اهدن المواطنين الى المحافظة عليها.
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