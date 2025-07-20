الحريري استمعت لمطالب سائقي الشاحنات وعربات "التوك توك"

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تابعت النائبة السابقة بهية مع زوارها في مجدليون، شؤوناً مطلبية واجتماعية، فالتقت وفداً من في البرغلية- قضاء صور تقدمه رئيس البلدية محمد خضر الداوود، ورافقهم مدير مكتب افتاء صور مدير العلاقات العامة الشيخ عدنان الداوود، في حضور منسق عام في والجنوب مازن حشيشو ومنسق دائرة البرغلية إبراهيم أحمد الأحمد، وعرض الوفد قضايا حياتية وصحية وتنموية تهم البلدة.كما التقت الحريري وفداً من سائقي الشاحنات العاملة في مرفأ صيدا التجاري، بحضور أبو عمر بشاشة، وقد أثاروا معها مشكلة عدم تمكنهم من العمل على شاحناتهم من دون حيازة رخص سَوق عمومية في ظل صعوبة استصدار هذه الرخص في الوقت الراهن، وتمنوا عليها متابعة الموضوع مع المعنيين.وتسلمت الحريري من وفد من أصحاب وسائقي عربات "توك توك" في مدينة صيدا مذكرة بمطالبهم موقعة من عدد كبير منهم، وذلك في اطار التحرك المستمر الذي يقومون به بعد قرار وقف هذه العربات عن العمل وحجزها، وتمنى أعضاء الوفد دعم السيدة الحريري لمطلبهم الأساسي "إقرار استثناء خاص بآليات التوك توك لنقل الركاب ضمن أحياء مدينة صيدا الداخلية فقط".